Ziya Kalkavan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Şehidini Uğurladı

29 Aralık Perşembe günü Ziya Kalkavan MTAL Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene başta Şehidimiz, Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in Annesi Gülcan Öztürkmen, Babası Derde Öztürkmen, Milli Savunma Üniveristesi Rektör Yardımcısı Prof. Serdar Salman, Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan ve eşi; Tanıtım Şube Müdürü Yarbay Polat Atilla ve komutanlar, Basın Ve Halkla İlişkiler Daire Bşk. Fatih Güldal, Tanıtım Subayı Teğmen İbrahim Soysal, Sahil Güvenlik Komutanlığından Albay Recep Uğur Özcumalı ve komutanları. Deniz Ticaret odası Meclis üyesi ve Eğitim Komisyon Başkanı, aynı zaman da okulun 1991 Makine mezunu Teoman Mustafa Akyol, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Salih Kendir katıldı.

Duygusal anların yaşandığı tören okul müdürü Erol Gündoğdu’nun konuşması ile başladı. Erol Gündoğdu konuşmasında, "Aziz şehitlerimiz ve sevgili öğrencimiz! Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna ölümü göze alarak yaptığınız ulu görev sonucunda, şanlı bir tarih yazarak, şahadet mertebesine ulaştınız. Tehditler karşısında bu büyük millet, şehit olmayı her zaman bir onur ve gurur kaynağı olarak görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına yönelik her türlü tehdide karşı, sarsılmaz inancımıza, ebedi kaynak teşkil edecek ve bu ateş yüreklerimizde daima yanacaktır. Ruhun şad olsun sevgili öğrencimiz” dedi.

Konuşmaların ardından Beşiktaş Müftülüğünün hocalarının dualarıyla kısa bir mevlüdi şerif okundu.

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN DUABEY ONUR ÖZTÜRKMEN

5 Ocak 1998 yılında Gaziantep ili Nizip ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Derde Öztürkmen ve annesi Gülcan Öztürkmen’in ilk çocuğudur. Duabey Onur 2012 yılında Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi’ne başlamış ve 2016 yılında okulumuz Gemi Makineleri Bölümü’nden mezun olmuştur. Lise eğitiminin ardından Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’na başlayarak 2021 yılında Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesi ile mezun olmuştur. 2022 yılının Haziran ayında ilk görev yeri Kuzey Irak olan Duabey 25 Kasım 2022 tarihinde görev yaptığı Kuzey Irak Pençe – Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşmüştür.

Vira Haber