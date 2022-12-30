NFT GEMİ KOLEKSİYONU İLE YENİ YILDA TURMEPA’NIN MAVİ MÜCADELESİNE DESTEK OLACAK

Dünya denizciliğinde bir ilki hayata geçiren Vento Denizcilik, denizleri korumak için TURMEPA ile işbirliği başlattı. Vento aralarında Titanic ve Bandırma Vapuru gibi tarihsel önemi olan deniz taşıtlarının da bulunduğu 1973 adet gemiden oluşan NFT Koleksiyonunun satışından elde edilecek gelirin yüzde 50’sini TURMEPA’ya bağışlayarak, denizlerin korunmasına destek olacak.

Vento Denizcilik dünyada bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği Ventoverse NFT Koleksiyonu ile denizlerimizin yarınlarına destek oluyor. Yaklaşık 6 ay önce başlatılan NFT Koleksiyonu Projesi’nde yer alan 1973 farklı geminin sanal dünyada satışı ile elde edilecek gelirin yüzde 50’sini TURMEPA’ya bağışlayarak derneğin temiz denizler mücadelesine destek olacak.İşbirliği kapsamında TURMEPA’nın Nakkaştepe’deki merkezinde TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Vento Denizcilik Kurucu Ortakları Seçkin Yılmaz ve Teoman Mustafa Akyol, TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ve Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay’ın katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

İŞBİRLİĞİ İKLİM KRİZİ ZİRVESİ’NDE DUYURULDU

Vento Denizcilik ile TURMEPA arasında imzalanan anlaşma, Piri Reis Üniversitesi’nde Hakkı Şen anısına 7 Aralık’ta düzenlenen İklim Krizi Zirvesi’nde kamuoyuna duyuruldu. Moderatörlüğünü TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun yaptığı “İklim Krizi Tehdidi Altında Denizcilik Sektörü” başlıklı oturumda konuşan Vento Denizcilik Kurucu Ortağı Seçkin Yılmaz, denizlerin kirliliği hakkında farkındalık yaratmak amacıyla başlattıkları Ventoverse NFT Koleksiyonu ve temiz denizler projesinden bahsetti.Yenilikçi bir proje başlattıklarını ve koleksiyonda toplam 1973 adet farklı geminin yer aldığı bilgisini veren Yılmaz, insanlık tarihinde önemli yer edinmiş Bandırma Vapuru, Titanik ve Nuh'un Gemisi gibi 10 adet gemiyi projelerine dahil ettiklerini söyledi.

KAPTANOĞLU: HER BİR NFT GEMİ İLE DENİZLERE VE ÇEVREYE YATIRIM

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da bu projenin dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekerek, TURMEPA’nın hep ilklerin içinde yer aldığını vurguladı. “TURMEPA olarak Ventoverse NFT Koleksiyonu Projesi’nde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Vento Denizcilik güzel bir yatırım yapmış, birlikte denizlerin temizliği için güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bu noktada denizcilik sektörüne ve armatörlere NFT Koleksiyonuna ilgi göstermeleri için çağrıda bulunuyorum. Aldıkları her bir NFT gemi ile denizlere ve çevreye yatırım yapmış olacaklar, biz de konunun takipçisi olacağız. Aldığımız iki nefesten birini sağlayan denizlerimizin korunmasına katkı sağladıkları için Vento Denizcilik’e teşekkür ederiz.” dedi.

YILMAZ: KOLEKSİYON ARMATÖRLER İÇİN DİJİTAL ORTAMDA KRİPTO YATIRIM OLACAK

Projeleriyle dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Vento Denizcilik Kurucu Ortağı Seçkin Yılmaz, NFT koleksiyonunun global olarak deniz kirliliği mücadelesine katkıda bulunmak isteyen kişi ve kuruluşlara satışa sunulduğunu kaydetti. Yılmaz, koleksiyonun dijital armatörler için kripto yatırım niteliğini taşıdığını, bununla birlikte elde edilen gelirin de denizlerin temizliğinde kullanılacağını söyledi.Koleksiyondan elde edilecek gelirin TURMEPA’ya aktarılıp, deniz kirliliği ile mücadelede ve çocuklara farkındalık aşılamak üzere eğitimler düzenleneceğini belirten Yılmaz, katkılarından dolayı TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve Genel Müdür Semiha Öztürk’e teşekkür etti.

Koleksiyonla ilgili detayları paylaşan Seçkin Yılmaz şöyle devam etti: “Projemiz Ethereum ağında oluşturuldu ve satın almalar en çok kullanılan kripto para birimlerinden Ethereum ile yapılıyor. Koleksiyonumuzdaki gemiler, tipleri, bayrakları, tüm tasarımları karışık bir düzende olacak şekilde sıralandı ve satın alma süreci sırasındaki gemiye sahip olmak üzere kurgulandı. Satın alma işlemi sırasında yaratılan bu NFT, işlem sonrasında dijital cüzdanınızda sizleri karşılayacak. Bu NFT kişiye özel olup, başka bir eşi bulunmuyor. Çünkü 1973 adet gemi NFT’lerinin tamamı birbirinden farklı. 1973 adet gemi NFT’si, 0-100 / 100-250 / 250-500 / 500-1000 / 1000-1973 olacak şekilde 5 adımda satışa sunuluyor. İlk adımdaki gemilerin fiyatı 0,04 Ethereum, ikinci adımdakilerin fiyatı ise 0,06 Ethereum olarak belirlendi” dedi.

Denizcilik sektöründen destek beklediklerini belirten Seçkin Yılmaz, “Denizlerimiz her geçen gün daha da kötüye gidiyor ve iklim krizi dünyanın farklı bölgelerinde olumsuz etkilerini bizlere gösteriyor. Çocuklarımıza temiz bir çevre ve mavi mavi denizler bırakmak istiyorsak, bireysel ve kurumsal olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeli, daha yaşanılır bir dünya için elimizden geleni yapmalıyız” şeklinde konuştu.