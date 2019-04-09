100 bin plastik şişeyle yüzen ada yaptı

Çevre kirliliği, gün geçtikçe artan ve arttıkça endişelenmemiz gerektiğini gösteren bir kavram. Nitekim uzmanlar, son birkaç on yılda 6.3 milyar m plastik atık ürettiğimizi, bunun sadece% 9’unun geri dönüşüme gittiğini söylüyor. Bunun anlamı ise kirlilikle mücadele etmek ve küresel bir felaketi önlemek istiyorsak şu anda yaptığımızdan çok daha fazla atığı yeniden kullanmamız ve geri dönüştürmemiz gerekiyor.

Buna dikkat çekmek isteyen İngiltereli sanatçı Richart Sowa, atık 100 bin şişeyi yüzen bir adaya dönüştürerek plastik şişeleri yeniden kullanmanın yaratıcı bir yolunu göstermiş oldu.

Joyxee Island’ın hikayesi!

Yüzen ada projesi, sanatçı Richart Sowa’nın plastik şişelerin iyi bir inşaat malzemesi olarak hizmet edebileceğini fark etmesiyle başladı

İnanılmaz gelebilir ancak plastik bir şişenin ayrışması 450 yıl kadar sürebiliyor. Bu da plastiğin çevre için toksik atık anlamına gelmekle birlikte dayanıklı bir yapı malzemesi olduğunu gösteriyor. Richart Sowa ise adalar inşa etmek ve arazileri genişletmek için şişeler ve diğer atıkları kullanmanın geleceğimiz olduğundan oldukça emin.

Yani farklı bir yöntemle geri dönüşümü mümkün olmayan, çöp tenekesi olabilecek eşyalar değerli birer kaynak olabilir. Richart bu konuda, “İstemediğimiz her şey, gerçekten ne yapacağımızı bilmediğimiz tüm çöpler aslında dünyanın sorunlarını çözebilir.” diyor.

100.000 plastik şişe kullandı

Richart , Meksika’daki Isla Mujeres’in yanında bulunan Joyxee Adası’nı inşa etmek için 100.000 plastik şişe, kontrplaklar ve adanın ayakta kalmasını sağlayan ahşap paletler kullandı. Adanın çekirdeğini ise ağların içine yerleştirilen plastik şişeler oluşturuyor ve hepsini bir arada tutan şey de köklerini şişeler arasına yayan ağaçlar.

Her türlü atığı kullanıyor

Poşetin içine plastik ve cam şişeler, teneke kutular ve diğer çöpleri koyarak adayı kaldırmak için kullanıyor. Torbaları ada yüzeyine yayıyor ve bitkilerin büyümesi için onları bir toprak tabakası ile kaplıyor.

Richart’ın yüzen adası, yelkenler veya bir tekne yardımıyla kolaylıkla herhangi bir noktaya taşınabiliyor

Adanın diğer bir önemli özelliği de kendi kendine yetiyor olması. Meyve, sebze ve bitki yetiştirebiliyor; güneş panelleriyle çalışan klima, buzdolabı ve diğer aletlerini kullanabiliyorsunuz.

Pes edeceğe benzemiyor

Nitekim Joyxee Island aslında Richart’ın inşa ettiği ikinci ada. İlk yüzen adası Spiral Island, 1998 yılında inşa edilse de 2005 yılında Emily Kasırgası tarafından tahribata uğradı.

Fırtına sonrası Richart, birkaç yılını, 2008 yılında tamamladığı Joyxee Island adlı bir sonraki projesi için boş plastik şişeler toplamakla geçirdi. Ne yazık ki, 2019 yılının başlarında Joyxee Island bir fırtına meydana gelmesi sonrası yaralandı ve kenarları açıldı. Ancak Richart Sowa, projesini canlı ve ayakta tutmaya kararlı ve bu yıl adasının kenarlarını düzelterek yenilenen ve iyileştirilmiş adasını halka açmayı planlıyor.

Sanatçı ayrıca ekolojik bir grup tarafından 3 tane daha yüzen ada inşa etmeye davet edildi. Tam da bu nedenle yakın gelecekte atık şişelerden yapılmış daha fazla cennet adası görebiliriz gibi duruyor!

Vira Haber