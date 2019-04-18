Bodrum’da sektör bileşenleri toplandı

Sektör bileşenlerini sezon öncesi bir araya getiren toplantıya; İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Bodrum Liman Başkan Yardımcısı Mustafa Demiral, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Liman İşletme Müdürü Fatih Gökçe, Bodrum Sahil Güvenlik Astsubay Baş.Çvş Yasin Aktepe, Bodrum Gümrük Müdürü Serdar Zeybekoğlu, Bodrum Pasaport Şube Polis memuru Yasin Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bodrum Denizciler Derneği Erol Erdoğan, Bodrumlu denizciler her geçen yıl teknelerinin ve ürettikleri hizmetin kalitesini arttırarak sektöre hizmet ettirdiklerine dikkat çekerek, “Yıllardır değişmeyen tek şey denize olan tutkumuzdur. Denizci geleneklerimiz ve kültürümüz bizleri bir arada tutan en önemli niteliklerimizdir. Denizde birlik olarak yola çıktığımız ben ve yönetim kurulu üyelerimiz her zaman yanınızda olacağız.” Dedi.

Turizm sezonu öncesinde ihtiyaç olacağı düşüncesi ve Bodrum Denizciler Derneğinin isteğiyle bugünkü semineri düzenleme kararı aldıklarını ifade eden ve toplantıya ev sahipliği yapan İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç’te şunları söyledi:

“Burada sektörün önde olan hizmet bileşenlerini bir araya getirerek, denizde değer üreten üyelerimizin bilgilenmesini ve sorularına cevap bulmasını öngördük. Muğla ve Türkiye için önemli değerler üretiyoruz. Emanet aldığımız değerleri sonraki nesillere aktaracağız. Yeni yönetmelik ve mevzuatlarla aniden karşı karşıya kalmamak için burada birlikteyiz. 2019 sezonu geçtiğimiz yıla göre daha iyi olacak. Rezervasyonlar öyle gösteriyor. Bu sektörün cefasını çeken ve hizmet üretenlerle aile içi bir toplantı yaparak işlerimizin biraz daha kolaylaşmasını istedik. Bu toplantıya ön ayak olan Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan’a teşekkür ederim.”

Bodrum Liman Başkan Yardımcısı Mustafa Demiral’ın bilgilendirmesiyle başlayan toplantıda denizcilerin soruları da cevaplandı. Demiral, “Önceki yıllara göre teknelerde bulunması gereken malzemelerde bazı ekler ver. Bununla birlikte aids test raporları mutlaka aranacak.” gibi konulara dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Liman İşletme Müdürü Fatih Gökçe’de yeni dönemde denizcilerin dikkat etmesi gereken en önemli konunun, limanda teknelerini bağlayan denizcilerin giriş yaptıkları saate göre 24 saat esası uygulamasının kalktığını konusudur diyerek, “Günün hangi saatinde limana giriş yapılırsa yapılsın, saat 24:00’den sonra limanda barınma süresi 2. güne geçecek” dedi.

Vira Haber