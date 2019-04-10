ABD Donanması'ndan yeni “Uçan su aracı”
ABD’nin Deniz Yüzeyi Muharebe Merkezi tarafından özel operasyonlar için tasarlanan yeni “uçan su aracı” hidrofoil üzerinde ilerliyor. Hidrofoil teknesi hız kazandıkça, teknenin gövdesi sudan ayrılıyor
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ABD’nin Deniz Yüzeyi Muharebe Merkezi (Naval Surface Warfare Centre /NSWC), son zamanlarda özel operasyonlar için tasarlanan yeni “uçan su aracı” nı ilk kez gösteren yeni bir video yayınladı.
Video, NSWCCD’nin YouTube’daki kanalına gönderildi. Yeni “uçan su aracı” hidrofoil üzerinde ilerliyor. Hidrofoil teknesi hız kazandıkça, teknenin gövdesi sudan ayrılıyor ve sürtünme azalıyor ve platformun daha yüksek hıza çıkmasına izin verir.
Vira Haber
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