Komodo Ejderleri yüzünden ada kapatılacak

Endonezya'nın Komodo adasın yaşayan ejderlerin neslinin tükenme tehlikesi yaşaması yetkilileri de harekete geçirdi.

Endonezyalı yetkililerin aldığı karar doğrultusunda Ocak 2020'den itibarıyla bir yıl boyunca Komodo adasına turistlerin girişi yasaklanacak.

Komodo ejderlerinin ismini aldığı Komodo Adası, hırsızlık yüzünden turist girişine kapatılıyor. 2020 yılından itibaren uygulamaya girecek olan karar, en azından bir yıl süreyle hayvanların kendi doğal yaşam alanlarında özgürce yaşamasını amaçlıyor. Çalınarak ciddi bedellere satılan Komodo ejderlerini korumak için Endonezya hükümeti sıkı bir savaş veriyor. Son yapılan operasyonda yakalanan 41 Komodo ejderi, nesli tükenmekte olan hayvanlar için tehlikenin ne derece büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Kurtarılan hayvanlar arasında yavru Komodo ejderleri de mevcut.

Çevre ve Orman Bakanı ile yapılan toplantı sonrasında alınan karar, doğal yaşamı korumak için atılmış en radikal adımlardan biri olabilir. Karara göre 2020 yılının Ocak ayından itibaren Komodo Adaları’na giriş yasaklanacak. Geçtiğimiz günlerde kaçakçılara karşı yapılan operasyon, kaçakçılığın boyutunu gözler önüne seriyor

Hayvan kaçakçılarına yapılan son operasyon, 41 Komodo ejderinin kurtarılmasıyla sonuçlandı.

Komodo ejderleri karaborsada 35.000 dolara satılıyor

Endonezya’da çalınan Komodo ejderleriyle ilgili açıklama yapan polis şefi Akhmad Yusep Gunawan, operasyonda 5 yavru ejderin kurtarıldığını belirtti. Komodo ejderlerinin karaborsadaki satış fiyatları da dudak uçuklatan cinsten.

Kaçakçılar Komodo ejderlerini deniz yoluyla Singapur üzerinden Güneydoğu Asya’ya gönderiyorlar

Yusep, hayvan kaçakçılarının deniz yolunu kullandığını ve 3 farklı ülkeye transfer yaptıklarını açıkladı.

Misk kedisi, papağan ve tepeli devekuşu kaçakçılığı yapılan diğer hayvanlar arasında

Bölgeye özgü hayvan türlerini çalarak yurt dışına kaçıran ekip, satışları Facebook üzerinden yapıyor. Müşteriler ise genellikle Asyalı.

Komodo ejderlerini geleneksel ilaç ve antibiyotik yapımında kullanıyorlar

Genellikle Asyalı müşterilerin ilgi gösterdiği hayvanlar, yalnızca besleme amacıyla değil, çeşitli hastalıklara karşı ilaç yapımında kullanıldığı için de rağbet görüyor. Komodo ejderlerinin ısırığında farklı bir zehir türü olduğu biliniyor. Yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki bu hayvanların boyları 3 metreyi bulabiliyor.

Komodo ejderi, nesli tükenme riski taşıyan hayvanlar arasında

Yalnızca Komodo Milli Parkı’nda görülen Komodo ejderleri, nesli tükenme tehlikesi altından olan hayvanlar arasında. Komodo Milli Parkı Unesco tarafından koruma altında. Milli park, çalınma olaylarına karşı koruma amacıyla 2020 yılında 12 ay süreyle geçici olarak kapatılacak. Bölgede şu anda 5700 Komodo ejderinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Vira Haber