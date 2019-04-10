Galactica Star açık arttırmayla satılacak

Süperyat dünyasının akla ilk gelen modellerinden biri olan 65 metrelik Heesen yapımı Galactica Star, 42 milyon dolar taban fiyattan açık arttırmaya çıkacak. Palm Beach, Florida’da görülebilir halde bağlı bulunan süperyat için, açık arttırma Fraser tarafından 19 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Aluminyumdan inşa edilmiş olan Galactica Star’ın mühendisliği, Hollandalı Van Oossanen & Associates tarafından gerçekleştirildi. Çift 4300 kW MTU makinelere sahip olan süperyat, 2013 yılında suya indirilmişti.

Tamamen yenilikçi gövde yapısına sahip olan süperyat, emsallerine göre %30 daha yüksek performans ortaya koyuyor. Konfor anlamında da bir adım önde olan Galactica Star’da, sıfır-sürat dengeleyicileri mevcut.

Tasarımı Omega Architects tarafından yapılmış olan yatın iç mekanını, Bannenberg & Rowell tasarladı. Ana güvertede, süperyatın eninin tamamına yayılmış olan tekne sahibi kamarası dahil, 6 misafir kamarası bulunan Galactica Star’da, 12 kişilik misafir kapasitesi mevcut. Tüm kamaralarda ebeveyn banyosu var.

İki katlı beach club alanında 10 metre karelik açılır balkon, 22 metre karelik yüzme platformu, bar, sauna ve hamam yer alan yatın, aynı zamanda yüzme havuzu da mevcut. Helikopter pisti ve birbirinden geniş açık alanlara da sahip olan Galactica Star’da, ayrı bir spa havuzu ve radar köprüsünün altında kalacak şekilde büfe ve açık hava oturma grubu bulunuyor.

Vira Haber