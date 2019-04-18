Bu ay denizle buluşacak

Güney Kore merkezli Hyundai Heavy Industries (HHI), yeni ikmal tankerinin inşa süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Dost ve müttefik gemilere açık denizde erzak, malzeme, içme suyu, mühimmat ve yedek parça desteği sağlayacak olan gemi, nisan ayı içerisinde denizle buluşacak.

Yeni Zelanda Donanması için inşa edilen ve HMNZS Aotearoa (A11) adıyla hizmete girmesi planlanan yeni lojistik destek gemisinde inşa faaliyetlerinin ilk kısmı, sona yaklaştı.

HHI kızaklarında devam eden platformun gövde inşası bu ay içerisinde tamamlanacak ve gemi ay içerisinde denize indirilecek. Ekipman entegrasyon sürecinin ardından 2020 yılının başında hizmete gireceği açıklanan gemi, özel tasarım dalgakıran formunda. 173,2 metre uzunluğa ve 26 bin ton deplasmana sahip olacağı açıklanan gemi, Antarktika’nın buzlu koşullarında görev yapabilmek üzere güçlendirilmiş gövde yapısına sahip. Sadece 64 kişilik mürettebatla idare edilebilecek olan platformda, helikopter hangarı, gelişmiş bir tıbbi ünite ve ileri görev kontrol ekipmanları da yer alıyor.

Vira Haber