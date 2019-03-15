104 milyon ton plastik daha doğaya karışacak

Müzakerelerde sona yaklaşılırken, katılımcı ülkeler, denizlerde plastik kirliliğini durdurmak için, BM çatısı altında, uluslararası düzeyde ve hukuki bağlayıcılığı olan önlemler getirecek resmi bir sürecin başlatılması konusunda ikiye ayrılmış durumda.

Çok sayıda ülkenin süreci desteklemesine ve destekçi sayısının artmaya devam etmesine karşın müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması için plastik kirliliğini durdurmaya yönelik küresel çağrıya daha çok sayıda ülkenin katılması gerekiyor.

WWF’in, Nairobi’deki Çevre Asamblesi öncesinde açıkladığı “Plastik Kirliliğini Hesap Verebilirlik Yoluyla Çözmek” başlıklı rapor, etkili bir yaklaşım değişimine gidilmediği takdirde, 2030 yılına kadar, 104 milyon ton plastiğin daha doğaya karışmış olacağına dikkat çekiyor.

Bu bozuk sistemin neden olduğu sızıntı, yalnız insanı değil, doğal hayat ile birlikte bütün ekosistemi tahrip ediyor. Bugüne kadar, 270’ten fazla hayvan türünün plastik atıklara takıldığı, 240’tan fazla türün ise plastik yuttuğu biliniyor. Ayrıca, her yıl gıda ve içme suyu içerisinde daha fazla miktarda plastik yutarken, bunun insan sağlığı üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmiyor.

Vira Haber