Japonya'da cennetten kopan parça: İshigaki Adası

Bembeyaz kumsalları ve kristal parlaklığındaki suyuyla ünlü İshigaki Pasifik Okyanusu'nda, Tayvan'ın açıklarında yer alan Japonya'ya bağlı bir ada. Mavi suları ve doğa harikalarıyla dünyanın 4 bir yanından gezginleri cezbediyor.

Adanın yerel halkı topraklarına, kökenlerine çok güçlü bir bağ ile bağlı. Adada doğup büyüyen Masao Shinzato, "Mavi mercanlar okyanusu ve içindeki tüm canlıları koruyor" diyor ve ekliyor "Ada halkı bununla gurur duyuyor. Burası turistler için de tinsel şifa yeri."

Resifler inanılmaz derecede büyük bir faunaya sahip, farklı balık türlerine ev sahipliği yapıyor.

Dönence altı okyanus iklimi sayesinde İshigaki'nin de içinde bulunduğu Yaeyama Takımadası'nda hava sıcaklığının yıllık ortalaması 23 derece.

Vira Haber