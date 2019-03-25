ISA Yachts, Crossbow'u satın aldı

Gövdesi ve üst binası alüminyumdan inşa edilmek üzere tasarlanan konsept süperyat, boyuna göre oldukça dar; 12,5 metrelik gövde genişliğine sahip. Bu sayede daha verimli ve daha süratli bir süperyat olan Crossbow, tasarım itibariyle de oldukça sportif ve estetik bir görünüm ortaya koyuyor.

Sadece 3,5 metre olan su kesimi sayesinde, çok daha küçük motoryatların seyredebileceği sığ sahillere girebilme olanağı sunan Crossbow’un, süratli seyirlere uygun olarak tasarlanmış güverteleri dikkat çekiyor. Önemli ölçüde rüzgar koruması sağlayan açık güvertelerine ek olarak, demirdeyken parti ve güneşlenme alanlarına dönüşebilen geniş başüstü alanı ilk bakışta göze çarpıyor.

100 metre boyuna rağmen, Crossbow 25 knot sürate erişebilecek bir tasarım. Verimli ve sürate uygun gövde yapısının ötesinde, bu sürat çift MTU 16V 4000 M93L motorlarla sağlanıyor.

Çok sayıda su sporları oyuncağıyla birlikte jetski’ler ve iki adet 9,5 metrelik servis botu taşıyabilen garajı, Crossbow’un öne çıkan unsurlarının başında geliyor. Aslında helikopter pisti olarak tasarlanan başüstü ve helikopter hangarıyla birlikte, 135 metre karelik beach club’ı Crossbow’un nefes kesen özellikleri arasında.

Konsept süperyat Crossbow’da, 16 kişilik misafir kapasitesi var. Toplam mürettebat sayısı ise 32 kişi.

Vira Haber