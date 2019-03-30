Türkiye, askeri gemicilikte teknoloji ihraç edecek

Türkiye'de askeri gemicilik faaliyeti yürüten özel sektör firmaları, Malezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine teknoloji ihracatına hazırlanıyor.

Malezya'da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi'nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA 2019) Türk savunma sanayisi firmalarının katılımıyla sürüyor. Özel sektör tersanelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan TAIS de fuarda portföyündeki deniz platformlarını tanıtıyor.

LIMA 2019 Fuarı'nda İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret AŞ (İstanbul Tersanesi) ile Boustead Langkawi Tersanesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

İstanbul Tersanesi, SEFT Gemi Tasarım, Malezya Teknoloji Saklama Kurumu (Technology Depository Agency Berhad-TDA) ve Kuala Lumpur Üniversitesi (Universiti Teknikal Mara) arasında iş birliğine yönelik iyi niyet anlaşması imza altına alındı.

İstanbul Tersanesi İş Geliştirme Koordinatörü Günay Uzun, Türkiye'de askeri gemi üretme kabiliyetine sahip 5 farklı tersanenin bir araya gelmesiyle oluşan TAIS konsorsiyumunun geniş ürün yelpazesiyle fuara katıldığını söyledi.

Uzun, İstanbul Tersanesi olarak yaklaşık 2 yıldır Malezya'da bölgesel ofis onayı alarak varlıklarını sürekli gösterdiklerini aktardı.

Malezya'da kamu ve özel sektörde çok büyük atılımları olduğunu kaydeden Uzun, "Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm projelerine en önemli aday olarak hem gemi, bot inşası, hem de dizayn anlamında yapabileceğimiz katkıyı en üst düzeyde temsil kabiliyetine haiz olduk." diye konuştu.

Yaklaşık 2 sene boyunca Malezya’da bulunan tüm tersaneleri gezdiklerini, imkan ve kabiliyetlerine hakim olduklarını dile getiren Uzun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elimizdeki yeteneklerle Malezya'nın sahip olduğu imkanları karşılaştırarak neler yapabileceğimizi ortaya koyduk. Bu anlamda da Malezya'nın en yakın anlamda ihtiyaç duyduğu projelere gerekli tekliflerimizi ilettik. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak Malezya Hükümeti ile doğrudan bağlantılı Boustead Heavy Industries ile bir iş birliği anlaşması imzaladık. Boustead bünyesinde 3 tersane var, imzaladığımız anlaşma Boustead Langkawi Tersanesi'yle oldu. Bu anlamda ilk olarak alüminyum bot inşası konusunda dünyada çok az firmada bulunan üstün alüminyum işleme teknolojisini transfer etme ve bu anlamda buradaki projelere dahil olma yönünde çok önemli bir adım attık. Bu adımın meyvelerini de çok kısa zamanda göreceğimize inanıyoruz. Bu anlamda Türkiye’yi de en iyi şekilde temsil ettiğimize inancımız tam."

Atılan imzanın Malezya ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Uzun, "Bölgesel olarak Türkiye'yi nasıl Avrupa'nın bir giriş ülkesi olarak görüyorsak. Malezya, Güney Doğu Asya Bölgesi'nin en güvenli, Türkiye'ye bakış açısı olarak en yakın ilişkileri olan bir ülke ve dolayısıyla Malezya'yı bu anlamda odak noktası olarak seçtik. Malezya merkez alınmak suretiyle diğer Güneydoğu Asya ülkeleri için özellikle denizcilik anlamında yapabileceğimiz her türlü katkıyı yapacağız. Filipinler, Endonezya, Vietnam olabilir aldığımız bölgesel ofis onayımız da buna uygun şekilde. Diğer ülkelere yönelik hareket tarzlarımız da bu anlamda belirlendi." ifadelerini kullandı.

Tasarım kabiliyetleri de artırılacak

SEFT Gemi Tasarım Genel Müdürü Semih Zorlu, TAIS çatısı altında sergilenen ürünlerin tasarımlarının şirketleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Kuala Lumpur Üniversitesinin dizayn ofisi ile bir anlaşma imzalandığını dile getiren Zorlu, "Ülkemizdeki gibi yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi politikası Malezya'da da var. Bu politikayı canlı tutabilmenin en iyi yolu da tasarımları yerli ve milli imkanlarla yapmaktan geçiyor." dedi.

SEFT çatısı altında TCG Alemdar, TCG Akın, TCG Işın ve ülkenin ilk sismik araştırma gemisi olan MTA Oruç Reis'i projelendirdiklerini anlatan Zorlu, imzalanan sözleşme kapsamında üniversitenin dizayn ofisi ile teknoloji transferi üzerine çalışacaklarını belirtti. Ekonomi Bakanlığı tarafından kurulan TDA şirketinin de teknolojinin transferini hızlandırabilmek için anlaşmaya taraf olduğunu ifade etti.

İstanbul Tersanesi'nin de Boustead ile yaptığı anlaşmayı bu anlaşmayla pekiştirdiğini vurgulayan Zorlu, "Tasarlanan geminin inşası ikinci halkayı oluşturuyor. Dolayısıyla bu zinciri tamamlayabilmek adına SEFT de ikinci imzayı atmış oldu." diye konuştu.

Vira Haber