1,5 Milyon Liralık Yelkenli Tekne Karaya Vurdu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve yer yer tam fırtına uyarısı sonrasından fırtına Bodrum’da etkili olmaya başladı. Batı ve güneybatı yönlerinden esen fırtına, ilçede günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Fırtınanın şiddetiyle balıkçı kayıklarının su aldığı görüldü.

TURGUTREİS SAHİLİNE VURDU

Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla birlikte Turgutreis açıklarında tonozda bağlı 12 metre uzunluğundaki yelkenli, halatının kopmasıyla karaya sürüklendi. Karaya oturan yelkenliyi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yürüyüş yolunun bulunduğu bölgede karaya vuran yelkenlinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

KURUYÜK GEMİLERİ BODRUM’A SIĞINDI

Fırtınanın şiddetini arttırması nedeniyle bazı kuru yük gemileri de Bodrum koylara sığınmayı tercih etti. Bodrum Belediyesi limanlardaki denizciler ve balıkçılara denize açılmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

Vira Haber