Yılport Holding, Dijital Dönüşümde Itelligence Türkiye’yi Seçti!

Dünyanın en büyük 15 liman operatöründen biri olan Yılport Holding, dijital dönüşümünü itelligence Türkiye ile gerçekleştiriyor. 8 ülkede işlettiği 20 liman ve 6 kara terminaliyle 2025’e kadar dünyanın en büyük ilk 10 işletmecisi arasında yer almayı hedefleyen Yılport, itelligence Türkiye’nin sunduğu uçtan uca SAP uygulama hizmetleriyle, BT altyapısını sadeleştirerek, tüm fonksiyonlarını tek elden yönetmeyi planlıyor. Proje kapsamında, iş süreçlerini kolaylaştıran ve hızlandıran SAP çözümleri uygulanarak, Yılport Holding’in global büyüme stratejisi desteklenecek.

Atlas adı verilen proje, Yıldırım Şirketler Grubu çatısı altındaki şirketlere özel bir dijital dönüşüm projesi olarak başlatıldı. Yılport Holding, projenin ilk uygulama ayağını oluşturuyor. Holding’in Türkiye, İsveç, Norveç, Portekiz, Peru ve İspanya gibi birçok ülkedeki liman operasyonlarında kullanılan lokal fiyatlandırma yapılarını, aktivite bazlı esnek fiyatlandırma modelleriyle global bir bütünlüğe ulaştırmak ve terminal bazlı özelleştirilebilir fonksiyonlarla kolay yönetilebilir hale getirmek, projenin temel hedefleri arasında yer alıyor. Bu doğrultuda limanlarda verilen servislerin tarifeleri; müşteri sözleşmeleri ve operasyonel aktiviteler üzerinde eş zamanlı kontrol ve faturalandırma yapılması hedefleniyor. Finansal raporlamaya kadar tüm süreçler birbirine entegre edilerek hızlandırılıyor, kolay arayüzler sayesinde verimlilik artışı sağlanıyor.

itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, “Yıldırım Şirketler Grubu, Türkiye’nin en hızlı gelişen endüstriyel grupları arasında yer alıyor. Özellikle madencilik ve liman işletmeciliği alanlarında sürekli büyüyen Grubun, dijital dönüşüm yolculuğunda çözüm ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. itelligence’ın 28 yıllık birikimiyle, Yılport Holding gibi köklü kurumların dijital dönüşümüne yardımcı oluyor, gelecek hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz” dedi.

Vira Haber