18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. Yılı Kutlu Olsun!

Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü!

Cumhuriyetimizin kurulmasında tarihi bir öneme sahip 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlanıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

Çanakkale Savaşı Türk Tarihine damga vurmuş bir savaştır. Bu savaş tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. Türk Milleti bu savaşta pek çok kardeşini kaybetmiştir. Ancak yine de millet birlik olmuş ve çok büyük bir zaferi elde etmiştir.

Çanakkale Savaşı Tarihi

Çanakkale Savaşı, batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu bir savaşın adıdır. Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Savaşında bütün bir millet olarak destan yazdığı savaştır. 3 Kasım 1914 yılı-18 Mart 1915 yılı tarihleri arasında deniz savaşları olarak yapılmış, 25 Nisan 1915-9 Ocak 1916 tarihleri arasında ise Gelibolu yarımadasında kara savaşları olarak yapılmıştır. İtilaf devletleri, bu savaşta Çanakkale Boğazını ve İstanbul’u ele geçirmeyi amaçlamışlardır. Eğer Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri’ne geçmiş olsaydı Rusya’ya her türlü desteği kolaylıkla sağlayabileceklerdi. Bunun için ilk olarak Çanakkale Boğazı’na 1915 yılı Şubat ayında saldırılar başlamıştı. 18 Mart 1915 tarihinde ise en güçlü saldırı yapılmıştır. Bu saldırılara karşı Osmanlı Ordusu’nun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar ile düşman donanmasında ağır kayıplar vermesini sağlamıştır. Donanma için büyük öneme sahil olan Nusret Mayın Gemisi’nin batırılması ile itilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratılmış ve deniz saldırısından vazgeçmek zorunda bırakılmışlardır. 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda kara çıkartması yaparak saldırıya devam etmişlerdir. Ancak Osmanlı ordusu ile birlikte Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyete düşmüşlerdir. Toplamda üç defa kara çıkartması yapan itilaf devletleri üçüncü yenilgi sonrasında 1916 yılı aralık ayında Gelibolu Yarımadası’ndan çekilmek zorunda kalmışlardır. Zorlu bir savaş olan Çanakkale Savaşı Türk tarihinde destan olarak nitelendirilir. Güçlü bir donanmaya sahip olan itilaf devletlerine karşı daha zayıf bir ordu ile çok büyük bir zafer elde edildiğinden Türk milletinin kazandığı zafer olarak tarihe geçmiştir.

Çanakkale Savaşı’nda Verilen Şehit Sayımız

İsmet GÖRGÜLÜ, “Çanakkale İlk Günde Biterdi” adlı eserinde Türklerin zayiatını; 57.000’i Şehit, 21.000’i Hastalıktan ölüm, 10.000’i Kayıp, 100.000’i Yaralı, 64.000’i Hasta olmak üzere toplam zayiatı 252.000 kişi olarak; itilaf devletlerinin zayiatını da yine 252.000 kişi” olarak kayıt etmiş bulunmaktadır.

Zaferin Kahramanlarından biri; Nusret Mayın Gemisi

Almanya’da mayın dökme gemisi olarak tasarlanan Nusret, Çanakkale Savaşı’nın en büyük kahramanlarından biri olarak anılıyor. Nusret Mayın Gemisi, dünyanın en güçlü donanmalarından birini bozguna uğratmasıyla biliniyor. İtilaf Devletleri’nin çıkarmasından önce Cevat Paşa, Hafız Nazmi Bey’den Nusret’le kıyıya paralel olarak mayın dökmesini ve bu harekâtı gece karanlığında kendini göstermeden gerçekleştirmesini istemiş. Çanakkale Zaferi’nden önceki 7 Mart gecesini 8 Mart sabahına bağlayan gece Hafız Nazmi Bey ve Yüzbaşı Hakkı Bey, Nusret ile denize açılmışlar. Cephanede kalan son 26 mayını rota üzerine dökerek, devriye gezen düşman gemilerine yakalanmadan bu zorlu görevi başarıyla tamamlamışlar.

Vira Haber