Gencon 2022 Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
Gencon 2022 Tanıtım Etkinliği Semineri 17 Mart Cuma günü İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirildi.
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BIMCO Dokümantasyon Komitesi olarak Gencon 2022 sürümünün hazırlanması esnasında komisyon çalışmalarına katkıda bulunan Prof. Dr. Fehmi Ülgener ve BIMCO delegesi Bahadır Tonguç, Gencon 2022 Tanıtım Etkinliği kapsamında brokerleri bilgilendirdi.
Yoğun bir katılımla yapılan etkinlik kapsamında konuşan Prof. Dr. Fehmi Ülgener, “Donatanın sorumluluğu, bekleme süreleri, hazırlık ihbarı, statta süresinin başlangıcı, statta süresinin devamı ve sayımı, sürastarya ve Gencon 2022 ile gelen yenilikler” konulu başlıklarla ilgili örnekleme ve değerlendirmelerde bulundu.
Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
Vira Haber
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Etiketler : Gencon 2022, broker, BIMCO, İMEAK Deniz Ticaret Odası
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