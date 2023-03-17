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Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 19 Mart’ta Türkiye'ye Ulaşacak

Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Brent Petrol Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Brent Petrol Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Brent Petrol Fiyatı Ne Kadar Oldu?