Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 19 Mart’ta Türkiye'ye Ulaşacak
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 19 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 14 Mart'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Libya açıklarında seyrine devam ediyor.
144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 19 Mart'ta Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.
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Etiketler : Cezayir Bandıralı LNG Gemisi, Lalla Fatma N'Soumer, türkiye
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