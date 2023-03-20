Denizcilik Sektörünün Duayenlerinden Adil Göksu Son Yolculuğuna Uğurlandı

İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) kurucu üyelerinden, İMEAK DTO Meclis Eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Adil Göksu vefat etti.

Merhumun cenazesi, 19 Mart 2023 Pazar günü, Altunizade Marmara İlahiyat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında defnedildi.

Vira Haber ailesi olarak Merhuma Allahtan rahmet, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz.

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