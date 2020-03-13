2. Koronavirüs Vakası Açıklandı
Türkiye’de ilk koronavirüs açıklamasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, az önce yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs daha tespit edildiğini duyurdu.
A+A-
Bakan Koca yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."
Vira Haber
Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
Etiketler : Sağlık, Koronavirüs, Coronavirüs, Türkiye
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.