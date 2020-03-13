Uzaktan Eğitim 23 Mart'ta Başlıyor!

İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Ara tatil böylece erkene alınmış oldu. 23 Mart tarihinde öğrencilerin eğitimleri uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından yapılacak.

PEKİ UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan Eğitim; öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmadan var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon aracılığı ile sanal ortamda canlı, görüntülü ve sesli olarak derslerin işlendiği, öğrencinin istediği zaman dilimlerinde izleyebildiği ve görüntüleyebileceği bir sistemdir. Günümüzde eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleştiği yenilikçi bir eğitim sistemidir.