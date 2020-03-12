IMO Toplantıları Ertelendi

Dünya çapındaki vakaların hızla artması ve IMO toplantılarına katılmak üzere yurt dışından seyahat eden bazı IMO Üye Devletleri delegeleri için devam eden zorluklar ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart'ta virüsü salgın olarak karar vermesi dikkate alındığında, aşağıdakiler toplantılar ertelendi:

23-27 Mart 2020 tarihleri ​​arasında yapılması planlanan Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması Hakkında Uluslararası Çalışma Grubu'nun 7. toplantısı;

23-27 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan E&T Grubu'nun (IMSBC) 33. toplantısı;

30 Mart - 3 Nisan 2020 tarihleri ​​arasında yapılması planlanan Deniz Çevre Koruma Komitesi'nin (MEPC) 75. oturumu.

Bu ertelemeler 6 Mart'ta ilan edilmiş olanlar. Onlara ek olarak aşağıdakiler ertelenmiştir:

9-13 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Londra Sözleşmesi Bilimsel Grubu ve Londra Protokolü toplantısı;

Hukuk Komitesi'nin 16-20 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 107. oturumu.

IMO Sekreterliği COVID-19 ile ilgili tüm gelişmeleri izlemeye devam edeceğini ve gelecekteki gelişmeler hakkında en kısa zamanda tavsiyede bulunacağını paylaştı.

Yukarıda listelenen toplantıların yeniden planlanması, delegelerin uygun düzenlemeleri yapmaları için zamanında ilan edileceğini duyuran IMO, Nisan ayında yapılması planlanan diğer toplantılarla ilgili daha fazla güncelleme mümkün olan en kısa sürede sağlanacağını bildirdi.

Vira Haber