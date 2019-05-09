2019 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı

Türkiye'de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda dünyada 49 ülkede uygulanıyor. Merkezi Danimarka Kopenhag'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, 2019 yılında Mavi Bayrak Programı'nı uygulayan ülkelerin ülke sıralamasını bildirirken ödüle hak kazanan plaj ve marina sayılarını 22 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

Buna göre Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya 3'üncüsü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer alıyor. Türkiye'nin arkasından 4'üncü sırada Fransa ve ardından 5'inci sırada İtalya yer alıyor. 2019 sıralamasında Türkiye genelinde Antalya, 202 mavi bayrakla birinciliği bırakmadı. Antalya'yı 102 plajla Muğla, 49 plajla İzmir ve 30 plajla Aydın takip etti. Balıkesir ise bu yıl 22 plajla dördüncü sırada yer aldı.

EGE PLAJLARINDA MAVİ BAYRAKLAR DALGALANACAK

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından bir yıl süreyle plaj ve marinalara verilen mavi bayraklar, bu yıl da Ege sahillerinde dalgalanacak. Aydın'da 2018 yılında 30 olan mavi bayraklı plaj sayısı, bu yıl da değişmedi. Kuşadası'nda 20, Didim'de 10 plajda mavi bayrak dalgalanacak. D-Marin Didim ile Kuşadası'ndaki Setur Marina da 2019 yılı için mavi bayrak ödülüne hak kazanan marinalar listesinde yer aldı. D-Marin Didim'de bağlı bulunan 1 yat da mavi bayrak aldı.

MUĞLA İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Muğla, 2019'da ikinci sırada yer aldı. Bodrum'da 60, Marmaris'te 16, Fethiye'de 9, Datça'da 8, Ortaca'da 5, Milas'ta 3 ve Ula'da 1 plaj olmak üzere 102 plaja mavi bayrak verildi. Bodrum'da 3, Marmaris ve Fethiye'de ise 2 marina da bayrak dalgalandırmaya hak kazandı. Bodrum'da 1 yat da mavi bayrak aldı. İzmir'de 2018'de 52 olan mavi bayraklı plaj sayısı bu yıl 49'a düştü. Çeşme'de 12, Menderes'te 9, Seferihisar'da 8, Dikili, Foça ve Selçuk'ta 5'er, Karaburun'da 3 ve Urla ile Aliağa'da 1'er plajda mavi bayrak dalgalanacak. Balıkesir'de ise Ayvalık'ta 7, Burhaniye, Edremit ile Erdek'te 4'er ve Gömeç'te 3 olmak üzere 18 plaja mavi bayrak verildi. Ayvalık Setur Marina mavi bayrak almaya hak kazanırken, 3 yat da mavi bayrağa layık görüldü. Çanakkale'de Ayvacık'ta 5, Merkez'de 4, Biga, Ezine, Gelibolu ve Gökçeada'da 1'er olmak üzere 13 plaja da mavi bayrak verildi.

“VAKIF OLARAK ÇABA GÖSTERİYORUZ”

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Rıza Epikmen, vakıf olarak Türkiye'nin turizmde kalkınması ve uluslararası standartlara kavuşması için çaba gösterdiklerini belirterek "Türkiye'nin turizmde kalkınması ve uluslararası standartlara kavuşması için vakfımız çaba göstermektedir. Dünya Turizm sektörü artık mavi bayraklı tesisleri tercih ediyor. Mavi Bayrak, tatil programı yapanların ve tur operatörlerinin aradığı, dünya çapında halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen eko-etikettir. Bu özelliği ile ülkemizin turizm sektöründe ve uluslararası turizm pazarında ayrı bir yeri vardır. Bayrak sayısının çok olması, aynı zamanda plajlarımızın mikrobiyolojik açıdan temiz ve çevre yönetimi yönünden duyarlı olduğunun bir belgesidir. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak kıyılarımızda dalgalanan mavi bayraklarımız ile 2019 yılında iyi bir sezon geçirilmesini dileriz" dedi.

Vira Haber