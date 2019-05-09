“İran ile iş yapmayın diyorlar”

Her sene geleneksel hale gelen Gemi Brokerleri Derneği’nin bu seneki iftar yemeği geçen sene olduğu gibi Kandilli’deki Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşti. Yemeğe Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve DTO üyeleri de katıldı.

İftarda konuşma yapan Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Pelin Gezicioğlu, ramazan ayının herkese mutluluk ve bereket getirmesini temenni edip ramazan aylarının kendisine çocukluğunu hatırlattığını belirtti. Gezicioğlu iftar organizasyonuna katılım gösteren denizcilik paydaşlarına teşekkür etti.

İRAN İLE TİCARİ İLİŞKİLERE KISITLAMA

İftarda bir konuşmada DTO Başkanı Tamer Kıran konuşma yaptı. Kıran, Deniz Ticaret Odası’nı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın heyetinin ziyareti ile ilgili detayları paylaştı. Kıran, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargo çerçevesinde İran ile iş yapacak denizcilerin ABD tarafından kara listeye alınacağı uyarısını yaptı.

Kıran, Amerikalıların kendilerine 199 gemilik bir liste verdiğini heyetin ABD ile ilişkileri tamamen koparma niyetleri yoksa bu gemilerle kesinlikle iş yapmamaları gerektiğini söyledi. Tamer Kıran ticari açıdan bunun hoş bir durum olmadığını belirtip şunları söyledi: “Biz bir taraftan üç kuruş beş kuruş para kazanalım diye uğraşırken, diğer yandan önemli bir pazarı kaybediyoruz. Burada artık iş yok deniyor. Olayda iyi bir yan bulmaya çalışacaksak, bunun aynılarını Yunanistan’a da yapacaklar. Oradan da Çin’e gidip aynı yaptırımları anlatacaklarmış.”

Kıran, “ABD’nin kesinlikle hiçbir ülkeye farklı bir uygulama yaptırmayacaklarının” altını çizip, “Olayı ABD’nin bakış açısını anlamamız için önemliydi” dedi. Kıran, kısıtlama listesinde olan İran menşeili şirketlerle ilgili ABD elçiliklerinden bilgi alınabileceğini belirtti.

Kıran son olarak 15 Mayıs'ta Piri Reis Üniversitesi'nde düzenlenecek 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılı dolayısıyla düzenlenecek, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri için üyelere katılım çağrısında bulundu.