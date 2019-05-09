Suay Umut, son yolculuğuna uğurlandı

Türk denizciliğinin duayen isimlerinden armatör Suay Umut, yoğun bir katılımla son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybeden Suay Umut’un cenazesi, Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Karabüber, İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) öğretim üyeleri Prof. Dr. Fahrettin Küçükşahin ve Dr. Özkan Poyraz, UZMAR Denizcilik CEO’su Noyan Altuğ, Karavelioğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve İnebolu Tersanesi CEO’su İhsan Karavelioğlu, İnebolu Tersanesi Danışmanı Tayfun Sözer, Yeditepe Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Naşid Yamaner, Zenith Denizcilik Genel Müdürü Enver Bilgi, ATAOFFSHORE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Burçin Eke, Global Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Temur, Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmesi Genel Müdürü Cemalettin Şevli, ONURSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Onur ve Saim Oğuzülgen ve sevenleri katıldı.

Suay Umut, 1973 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da Ganmount Limited şirketi ile armatörlüğe adımını attı. 1985 yılında Türkiye'de Dünya Denizcilik ve Tic. A.Ş'yi kurdu. INTERTANKO'un yönetiminde yer alan tek Türk armatörü olma özelliğini taşıyan Suay Umut, Türk denizcilik eğitimine yaptığı yardımlar ile de adından söz ettirdi.

2009 yılında 14 gemi ve 410 bin DWT'luk filo ile Türkiye'nin sayılı armatörlerinden bir olan Suay Umut, global kriz öncesi verdiği siparişler ile 2010 yılında 1 milyon DWT'a aşan gemi filosu ile Türkiye'de ve dünyada sayılı armatörlerden biri haline gelmişti. 70 metrenin üzerinde lüks yat inşa etmek amacıyla kurduğu Dünya Yatch Tersanesi, dünyanın sayılı 10 tersanesi arasında gösteriliyordu.

Suay Umut, 2013 yılında filosunda bulunan gemilerini satmış, Dünya Yatch Tersanesi'ni ve işlettiği gemileri de devremiş, sektörden çekilme kararı almıştı.

Türk denizciliğinde adeta tek başına bir okul olan Suay Umut, geleceğin denizcilerine şu nasihatları vermişti:

“Denizcilik tartışmasız en sevdiğim meslek. Hayatta herhangi bir konuda muvaffak olmak istiyorsanız sevdiğiniz bir meslek seçmeli ve onun üzerine çalışmalısınız. Kendinizi her zaman eğitmeniz lazım. Bizden mezun olan veya denizciliği seçen arkadaşların yapabilecekleri en doğru seçimi yaptıklarına inanıyorum. Çünkü dünya insanı oluyorlar. Bir de bir veya daha fazla lisan bilmek çok önemli. Ama İngilizce denizcilikteki ana lisan olduğuna göre, bu lisanı bilince ve kendinizi yeterince eğitince dünyanın her yerinde her şekilde çalışabilirsiniz. Türk olarak dış dünyada iyi bir isim kazanmak tatlı bir şeref. Ben bunu yaşadım, halen de yaşıyorum.”

Vira Haber