Singapur'da Türkiye'yi Sümeyye temsil edecek

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Dünya Serisi'nin Singapur ayağında yarışacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki milli sporcu, organizasyonda Türkiye'yi temsil etmek üzere Singapur'a gitti.

Sümeyye Boyacı, 10-12 Mayıs tarihleri arasında OCBC Su Sporları Merkezi'nde yapılacak organizasyonda 100 metre serbest, 50 metre serbest, kelebek ve sırtüstü olmak üzere toplam 4 kategoride mücadele edecek.

Singapur'da Türkiye adına yarışacak tek sporcu olan Sümeyye, "Singapur, bu yıl katıldığım ikinci Dünya Serisi olacak. Bundan sonra Avrupa'da iki yarışım daha var. Böylece tüm kıtalardaki rakiplerimi görerek Dünya Şampiyonası'na hazırlanma şansı elde edeceğim. Tek Türk sporcu olarak katıldığım Dünya Serisi'nde ülkem için yine elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım Türkiye'ye yine iyi haberlerle dönerim." ifadelerini kullandı.

Milli yüzücüye Singapur'da eşlik edecek antrenör Mehmet Bayrak ise "Asya kıtasında düzenlenen bu Dünya Serisi'nde üstümüze düşeni yapıp madalya kazanmak için mücadele edeceğiz. Yine aynı şekilde eylül ayında Londra'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, geçen ay ABD'de gerçekleştirilen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanmıştı.

Vira Haber