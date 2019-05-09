Sanmar’dan ’İsteğe özel üretim’’ römorkör

Her ne kadar Sanmar Tersaneleri en üst düzey Robert Allan Ltd dizaynları ile rüştünü ispat etmiş olağanüstü römorkörlerden oluşan bir portföye sahipse de, Türkiye’nin önde gelen bu römorkör üreticisi, tecrübeli operatörlerin çalıştıkları bölgelerin özel deniz koşullarına ve operatörlerinin genel pratiğine uygun bir tekne oluşturmak adına bir takım özel taleplerinin olabileceğinin de farkında. Bu farkındalıktan hareketle ‘’İsteğe Özel Üretim’’ felsefelerini vurgulamak amacıyla Dizayn Müdürü Özer İlhan’ında katılımları ile Sanmar Tersaneleri Tugnology 19’da yerlerini alacaklar.

Sanmar Tersaneleri Dizayn Müdürü Özer İlhan ‘’Ekibimizde sadece iyi bir gemi inşaatı mühendisi olmalarının yanı sıra, gemi inşaatı dizaynına özel bilgisayar programlarını da üst düzey bir biçimde kullanabilecek seviyede kendisini yetiştirmiş çok özel takım arkadaşlarımız bulunmaktadır. Onların bu yetkinlikleri, müşterilerimize standart model üzerinde yapılacak modifikasyonların nasıl etkiler yaratacağını gösterebilmek adına çok önemli bir araç olarak önem arz etmektedir.’’ dedi ve ekledi ‘’Son olarak İngiliz Targe Towing firması sahibi ve aynı zamanda genel müdürü olan Tom Woolley Bey’i, verdikleri son römorkör siparişleri için olan bir takım özel isteklerinin tekne üzerinde nasıl görüneceği hakkında bilgi sahibi edebilmek adına, Tuzla da bulunan Sanmar Tersaneleri Genel Merkezimizdeki dizayn ofisimizde ekibimizden Özge Hanım ile bir toplantı yapmak üzere davet ettik ve kendilerine bir sunum yaptık.’’

Özge Hanım Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesinin, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinden derece ile mezun olduktan sonra, 2013 yılında Sanmar ailesine katılarak şirketin ilk kadın gemi inşaatı mühendisi olma unvanını almıştır. İki yıl önce proje mühendisliğine terfi ettirilen, balıkçı bir ailenin kızı ve profesyonel scuba dalgıcı olan Özge Abanuz’un geleceği belki de okul yıllarında yaptığı römorkör modeli ile yıllar öncesinden belirlenmişti.

Modernliği ve çağdaşlığı ilke olarak benimsemiş olan Sanmar Tersaneleri, bu çerçevede geçtiğimiz birkaç yıldır bünyesinde kadın gemi inşaatı mühendislerini istihdam etme konusuna önem vermektedir. Özge Abanuz ‘’Türkiye’ye dışarıdan bakan toplumlar, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de pek çok Avrupa ülkesinden onlarca yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermek de dâhil olmak üzere kadın-erkek eşitliğini sağladığının ne yazık ki farkında değiller’’ sözleriyle açıklamalarda bulundu.

Sanmar Tersanelerinde inşa edilen 200 civarı römorkör; Afrika, Ortadoğu, Orta ve Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da, kısacası tüm dünyada faaliyet göstermektedir. Bu römorkörlerin içerisinde hem Voith ve Z-Drive traktör tipi tekneler hem de ASD tipi tekneler bulunmaktadır.

Vira Haber