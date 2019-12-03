2020 Miami Boat Show'da görücüye çıkacak

Palm Beach, oldukça başarılı GT50 modelinin üzerine geliştirdiği yeni GT60 motoryatı, 2020 Miami Boat Show’da tanıtacak. Yeni GT60, sınıfında şimdiye kadar piyasaya sürülmüş olan en süratli ve en verimli motoryatlarından biri olacak.

Markanın CEO’su Mark Richards’ın vizyonu doğrultusunda 2019’da ortaya çıkarılan GT serisi motoryatlar, en yüksek teknolojiyle hafif üretim ve verimli gövde yapısıyla birlikte, verimli itiş teknolojisi sunuyor. Tüm bunların yanı sıra, daha güncel tasarımları arzulayan müşterilere hitap eden GT serisinin üçüncü üyesi olacak olan GT70 planı da, Palm Beach tarafından geliştiriliyor.

Yeni GT60, tam olarak 40 knot seyir sürati sunuyor. Yarı dolulukta sunabildiği bu muazzam seyir sürati göz önünde bulundurulduğunda, motoryatın maksimum süratinin çok daha yukarıda bir değere denk geleceği öngörülüyor. Maksimum sürat testleri henüz tamamlanmadığı için net bir bilgi henüz yok, ancak bu rakamın 50’lere yakın olacağı tahmin ediliyor. Palm Beach, yeni GT60 motoryatın 40 knot seyir süratiyle 400 deniz mili menzili olduğunu belirtiyor.

Vira Haber