2020 Sulphur Cap Teknik Etkinliği TAB’da yapıldı

Etkinlik, interaktif bir yöntemle yapılırken, İnce Denizcilik Teknik Müdürü Yaşar Canca ve Arkas Denizcilik Teknik Müdürü Mehmet Akça oturum moderatörlüğünü yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasını ClassNK Türkiye Ülke Müdürü Hiroshi Shibako ve Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Başkanı Ali İbrahim Kontaytekin yaptı.

Ayrıca Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç, GEMİMO Başkanı Feramuz Aşkın, ARGE İnovasyon Komite Direktörü Prof. Dr. Selma Ergin, İlkfer Kurucu Ortağı İlker Meşe de etkinliğe katılarak görüşlerini açıkladılar.

2020 Sulphur Cap Teknik Etkinliğine katılan teknik müdürlerinden alınan bilgi ve görüşler doğrultusunda, sülfür ‘’2020 standart hazırlıklar tavsiyeleri ve uygulamada nelere dikkat etmeli’’ başlıkları altında hazırlanacak iki bülten tüm sektöre dağıtılacak ve ayrıca bu uygulama esnasındaki paylaşımların yapılabilmesi için teknik müdürlerin katılacağı ortak mail platformu oluşturulacak.

Yine bu konuyla ilgili olarak gemi makine personelinden uygun olanlara bir günlük bir eğitim planlanıyor.

Global Sulfur Cap 2020 düzenlemeleri

Bunker yakıt arzı, IMO’nun küresel anlamda sülfür kullanımını % 0,50 olarak sınırlayan yönetmeliğinin 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girmesinin ardından değişecek. Ham petrol içerisinde motordaki yanmayı takiben gemide emisyonlara sebep olabilecek miktarda sülfür içerir. Sülfüroksitlerin (SOx) insan sağlığına zararlı olduğu ve solunum yolu semptomlarına ve akciğer hastalığına neden olduğu bilinmektedir. Sülfüroksitler ayrıca , ekinlere, ormanlara ve su türlerine zarar verebilecek ve okyanusların asitleşmesine sebep olabilecek asit yağmurlarına yol açabilir. Gemilerden kullanılan sülfüroksit emisyonlarının sınırlandırılması hava kalitesini iyileştirecek ve çevreyi koruyacaktır.

2020'de düşük sülfürlü akaryakıt mevcudiyeti incelemesinin ardından IMO,% 0,50'lik sülfür sınırlandırılmasına yönelik kararın 2020'de yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

IMO, bu konudaki farkındalığı arttırmak ve uluslararası taşımacılığın dekarbonizasyonunda alternatif yakıtların rolünü tartışmak için IMO 2020 Alternatif Yakıtlar Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

Global Sulfur Cap 2020 düzenlemeleri kapsamında, her bir geminin 1 Ocak 2020'ye kadar katı sülfür emisyon sınırlarına uyması gerekmektedir.

Vira Haber