2022’nin Ocak-Şubat Döneminde Kocaeli Limanlarına 1451 Gemi Yanaştı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin meclis toplantısı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ve Shanghai Jiaotong Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Sabri Durak’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Önem, yüzer platform olarak planlanan “Çevre Eğitim Merkezi” ve “Deniz Dip Çamur Projesi” konularında sunum gerçekleştirdi. Merkezin işlevini ve çalışmalarını anlatan Önem, Deniz Dip Çamur Projesi ile ilgili “2007’den beri TÜBİTAK MAM ile su kalitesini izliyoruz. Belli bir noktada bu çamurun ekosisteme verdiği zarar bir sorun olarak teşkil ediyordu. Özellikle müsilajla beraber de böyle bir sorunun giderilmesi kaçınılmaz oldu. Tüm dünya denizlerinde, koy ve körfezlerde bu tip çalışmalara rastlıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla yürüteceğimiz bu süreçte susuzlaştırma yöntemini kullanacağız” dedi. Sunumun ardından meclis üyelerinin sorularını cevapladı.

SAVAŞ KONUSU

Durak ise, “Rusya Federasyonu-Ukrayna Uyuşmazlığının Deniz Ticareti ve Hukukuna Etkileri” konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi.

Durak, “Savaşın hem bölgemize çok yakın bir coğrafyada olması hem de Çin’in Ukrayna ve Rusya ile ticari ilişkileri sebebiyle yakın olmasının ciddi ekonomik ve hukuki sonuçlarının olacağını kestirebilmekteyiz. Tespitlerimize kendi ülkemiz üzerinden bakacak olursak, her iki ülkenin de sıcak denizlere iniş kapısının Türk Boğazları olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyetinin özellikle Montrö Sözleşmesinden doğan haklarını kullanmak suretiyle savaş durumunda olan ülkelerin gemilerinin Türk Boğazlarından geçmesine müsaade etmediğini görmekteyiz” dedi.

RİSKLİ DURUMLAR

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı riskleri değerlendiren Durak, “Birincisi hâlâ bizim Ukrayna’dan çıkamamış gemilerimiz söz konusu. İkincisi ise, bölgede hem savaş gemilerinin bulunması, hem de birkaç gündür gündemimizi meşgul eden deniz mayınlarının ortaya çıkması. Bu nedenle Karadeniz Bölgesi hem deniz ticareti bağlamında, hem de deniz sigortaları bağlamında savaş bölgesi ilan edildi. Bunun sonucunda da armatörlerin bölgede çalışmak istemediğini görmekteyiz. Ayrıca deniz sigortacılarının sigorta yapmadıklarını ya da poliçelerini çok kısa süreli yaptıklarını görmekteyiz.” dedi.

ZOR BİR DÖNEM

İki yılı aşkın süredir içinden geçtiğimiz pandemi döneminin dünya ekonomisinde büyük kırılmalara sebep olduğunu belirten İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ise, “Rusya’nın Ukrayna’ya olan müdahalesinin de kırılan ekonomileri daha çok yorduğunu görmekteyiz. Tüm dünyada olduğu gibi, yüksek enflasyon ve hammaddeye ulaşma sorunu, Türkiye’nin de ekonomik açıdan zor bir dönemden geçmesine sebep oluyor. Kış ayını bitirip bahar aylarına merhaba dediğimiz bu dönemde, gerek pandemi ve gerekse de savaşın getirdiği ekonomik sorunların aynı zamanda bir turizm ülkesi olan Türkiye’nin turizm gelirlerine de olumsuz olarak yansıyacağını düşünüyoruz. Pandeminin etkisinin azaldığı bugünlerde en önemli beklentimiz, Rusya’nın Ukrayna’ya olan müdahalesinin noktalanması ve can kayıplarının son bulmasıdır” dedi.

STRATEJİK GÜÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun üstlendiği arabulucu rolünün de gerek ülkemiz gerekse de dünya için çok önemli olduğunu ifade eden Doğusel, “Türkiye’nin dünyadaki stratejik gücünün, özgül ağırlığının bu dönemde güçlü bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz” dedi.

UMUT VERİCİ

İhracat rakamlarına da değinen Doğusel, “Ekonomik olarak yaşadığımız sıkıntılı döneme rağmen şubat ayları itibariyle en yüksek şubat ayı ihracat rakamına bu dönemde ulaşmamız, Türkiye’nin her şeye rağmen üreten ve ürettiklerini ihraç eden bir ülke olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de çarkların dönmesi, ihracat rakamlarının yükselmesi, istihdam oranlarının korunması, kısa sürede ekonomik sıkıntıları aşacağımıza dönük umut verici bir gelişme” şeklinde konuştu.

KARTEPE ZİRVESİ

Kocaeli’nin gerek ekonomik açıdan, gerekse de turizm açısından Türkiye’nin göz bebeği illerinden birisi olduğunu da söyleyen Doğusel, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin gerek teması gerekse de ağırladığı misafirler özelinde Kocaeli’nin vizyonunu sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası alana da taşıdığını görüyoruz. Dünyanın iklim krizleriyle, deprem felaketleriyle, orman yangınlarıyla mücadele ettiği bir dönemde ‘Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü’ temasıyla düzenlenen zirvenin amacına ulaştığını görüyoruz. Diğer yandan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Almanya Eski Şansölyesi Gerhard Schröder başta olmak üzere zirveye katılan 350’yi aşkın çok değerli insanla birlikte zirvenin dünya çapında bir organizasyona dönüşmesinin gururunu yaşıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

EKONOMİK VERİLER

Her ay olduğu gibi ekonomik verileri de sunan Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ilk iki ayda toplam 5 milyar 612 milyon dolarlık ihracata imza atılırken, en çok ihracat, Derince ve İzmit gümrüklerinde gerçekleşti. Derince Gümrük Müdürlüğü’nden 2 milyar 474 milyon dolar ihracat yapılırken, İzmit Gümrük Müdürlüğü’nden 1 milyar 430 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu dönemde ithalatımız ise 10 milyar 359 milyon dolar seviyesinde olup, Dilovası ve Derince ithalatta öne çıkan gümrük müdürlüklerini teşkil etmiştir. Derince’den 3 milyar 511 milyon dolar ithalat gerçekleşirken, Dilovası’nın ithalat rakamı ise 3 milyar 531 milyon dolar oldu. 2022 yılı ilk iki ayında dış ticaret işlemlerinden elde edilen vergi tahsilatı 21 milyar 133 milyon TL oldu. 2022 yılı şubat ayı bir önceki ay ile mukayese edildiğinde, ihracatta %8.7, ithalatta %49.3 artış olmuştur.

GEMİ SAYISI

Liman başkanlıkları bazında Kocaeli’ye uğrayan gemi sayılarına bakarsak 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Kocaeli’ye uğrayan Türk bayraklı gemi sayısı 415 iken yabancı bayraklı gemi sayısı ise 1036’dır. Toplam gemi sayısı ise 1451’dir. En çok geminin yine Kocaeli’ye uğradığını görüyoruz. Kocaeli’nin bu noktada oranı ise yüzde 18, 5’tir. Bu dönemde yüklemede 5 milyon 294 bin ton, boşaltmada ise 8 milyon 349 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 13 milyon 643 bin ton elleçlenmiş olup, Türkiye toplamından yüzde 15,3’lük pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 384.829 TEU ile Türkiye genelinde ikinci sıradadır” dedi.