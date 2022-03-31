Bodrum’un Mavi Sürgün Projesi: “Sular Yükseliyor”

Bodrum Belediyesi Bodrum Deniz Müzesi, Rotary 2440. Bölge ve Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü tarafından her sene farklı bir tema etrafında şekillenecek olan bir proje başlatıldı. Doğa ve sanatı bir araya getiren “Blue Exile Art Project” ile deniz ve su altı kültürünü yaşatmak, zenginleştirmek ve tanıtmak hedefleniyor.

Su altını sanat galerisi olarak kullanacak olan “Blue Exile Art Project”in bu yılki teması “Sular Yükseliyor”. Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ve Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü Kurucu Başkanı Şule Kükrer koordinatörlüğünde yürütülen proje, Bodrum’da yaşayan birbirinden farklı dinamiklere sahip yirmi beş seramik/heykel sanatçısı ile sanat-mekan anlayışına farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.

Fotoğraf: Tunç Cambazoğlu

Projede yer alan sanatçılar ise şöyle: Ahmet Hıdır, Bağdagül Demirtürk, Betül Karakaya, Birge Betil, Burcu Karabey, Emine Türk, Esra Sağlık, Güliz Pirge, Gülperi Penha Angın, Handan Gaga Kasser, İnci İyibaş, İnci Lakay, İrfan Aydın, İris Noyan Pala, Mehmet Kutlu, Mustafa Canyurt, Müge Kesim, Nilgün Boyacıgil, Nurten Nurlu, Saba Baner, Samet Aygün, Sibel Hepsayar, Tarık Kartal , Tevfik Karagözoğlu ve Toprak Sencer.

25 Sanatçı

meRQez Art’ın ana sponsor; Bodrum Belediyesi, Rotary UR 2440. Bölge, Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü, Bodrum Ticaret Odası, IMEAK DTO Bodrum Şubesi, Bodrum Tanıtma Vakfı, Bodrum Dalış Okulları, BOSAV, Bodrum Yerel Sanatçıları ve Rotary Dalış Hobi Grubu’nun proje ortağı olduğu sergide su altında sergi, belgesel gösterimleri, deniz sohbetleri ile karada sergiler yer alacak.

Fotoğraf: Tunç Cambazoğlu

20 Mayıs’ta Su Altı Sergisiyle Başlıyor

Sergi 20 Mayıs Cuma günü denizde resmi açılışı başlayacak. Etkinlikler üç bölümden oluşacak. Birinci kısımda su altı sergisi yer alıyor. 20 Mayıs – 20 Ağustos tarihleri arasında eserler, Karaada dalış noktasında su altında indirilecek ve dalış okullarının desteğiyle su altında 20 Ağustos’a kadar ziyarete açık olacak.

Belgesel Gösterimleri, Söyleşi ve Sergiler

İkinci kısımda ise belgesel gösterimleri ve deniz sohbetleri gerçekleşecek. 20-21-22-23 tarihlerinde Dr. Mert Gökalp’in yönetmeni olduğu belgeseller Cinemaximum Sinema Salonunda oynatılacak ve okul gemisinde denizcilikle ilgili farklı alanlarda uzman kişilerle interaktif sohbetler gerçekleştirilecek.

Fotoğraf: Tunç Cambazoğlu

Projenin üçünü kısmında ise 1-10 Eylül tarihleri arasında Sualtı Fotoğraf Sanatçıları Dr. Mert Gökalp ve Tunç Cambazoğlu’nun eserleri sualtında fotoğrafladıkları çalışmaları, sanatçıların metinleriyle birlikte meRQez Art’ta sergilenecek. Aynı zamanda eserler karaya alınarak galeride de sergiye dahil olacak.

Projenin sanat danışmanı Tao Ulusuoy projeyi “Heykeller ve izleyicinin denizin birer parçası haline geleceği ve denize bir kez daha dikkat kesileceğimiz sergide her sanatçının kendi denizini göreceğiz” cümleleriyle özetliyor.