Ekol Denizcilik Dönemi Rengarenk Kapattı
Denizcilik eğitiminde öncü sıralarda yer alan eğitim merkezi Ekol Denizcilik, erken dönem kapanışı dolayısıyla 31 Mart Perşembe günü organizasyon düzenledi.
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Nisan ayının Ramazan’a denk gelmesi sebebiyle öğrencilerin mart ayını tercih ettiği etkinlikte misafirlere tavuklu pilav, ayran ve lokma servis edildi.
Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu çalışanları, öğrenciler ve diğer misafirlerin katıldığı ikramın ardından bando eşliğinde şarkılar söylenip, dans edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sonra erdi.
Ekol Denizcilik ayrıca 9 Mayıs’ta burslu öğrencilerden oluşan yeni dönemini açmak için hazırlıklarına devam ediyor.
Vira Haber
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