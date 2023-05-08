2023 Nisan Ayı Yük ve Konteyner İstatistikleri Yayınlandı

2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 azalarak 1 milyon 29 bin 580 TEU olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde ise limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,0 azalarak 3 milyon 871 bin 21 TEU olarak gerçekleşti.

İthalat amaçlı konteyner boşaltmaları %0,7 azaldı

Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azalarak 788 bin 482 TEU oldu. Nisan ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azalarak 387 bin 593 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 azalarak 400 bin 889 TEU olarak gerçekleşti.

Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı %3,3 arttı

2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 azalarak 167 bin 204 TEU oldu. Nisan ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 artarak 73 bin 895 TEU olarak gerçekleşti. En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti 2023 yılı Nisan ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 276 bin 304 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 196 bin 286 TEU’sunu (%71’ini) dış ticarete konu konteynerler, 68 bin 743 TEU’sunu (%24,9’unu) transit konteynerler ve 11 bin 275 TEU’sunu da (%4,1’ini) kabotajda taşınan konteynerler oluşturmaktadır. Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını 172 bin 315 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 153 bin 622 TEU ile Mersin Bölge Liman Başkanlığı takip etti. 2023 Nisan ayında 16 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 880 bin 420 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin %85,5’ini oluşturmaktadır.

En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Yunanistan, 2023 yılı Nisan ayında 95 bin 468 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan’ı sırasıyla 86 bin 452 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar ve 77 bin 501 TEU ile Çin ile yapılan taşımalar takip etti.

En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerler oluşturdu 2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 40 bin 4 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %93,4’ü (37 bin 377 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 37 bin 124 TEU ile Çin’e ve 26 bin 969 TEU ile İtalya’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla konteyner boşaltmasını Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu

2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 61 bin 460 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %98,6’sı (60 bin 593 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan’ı sırasıyla, 44 bin 611 TEU ile İsrail’den ve 38 bin 131 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Dış ticarette taşınan konteynerlerin %10,1’i Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti 2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 788 bin 482 TEU konteynerin %10,1’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Nisan ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 artışla 79 bin 822 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 azalışla 708 bin 660 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri %4,1 azaldı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 azalarak 240 bin 469 TEU oldu. Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen dolu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azalarak 789 bin 111 TEU olarak gerçekleşti. Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 1 milyon 29 bin 580 TEU konteynerin %24,8’ini (255 bin 743 TEU) 20’ lik konteynerler, %75’ini (772 bin 532 TEU) 40’lik konteynerler ve %0,1’ini (bin 305 TEU) de 40’ ten büyük konteynerler oluşturmaktadır.

Nisan ayında 185 bin 702 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2023 yılı Nisan ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,7 azalarak 185 bin 702 adet olarak gerçekleşmiştir.

Vira Haber