2030 yılında dünyada buz devri başlayacak

Bilim insanları, 2030 yılında dünya genelinde sıcaklığın aniden düşerek ufak çapta bir buz devrinin başlayabileceğine karşı insanlığı uyardı. Ancak, yaşanacak olan iklim değişikliğinin küresel ısınmanın etkilerini azaltabileceği kaydedildi.

İngiltere’deki Northumbia Üniversitesi’nde matematik profesörü Valentina Zharkova ve ekibi gelecekte küresel iklim değişikliklerinin matematiksel olarak tahmin edilmesine olanak tanıyan bir model geliştirdi. Araştırmaya göre 2020 ile 2030 yılı arasında Güneş’in manyetik dalgaları birbirini sonlandıracak.

Zharkova, bu durumun 2021 yılından itibaren yeryüzündeki sıcaklığın düşmesine ve 2030 yılında dünyada mini bir buzul çağının başlamasına neden olabileceğini açıklayarak sözlerine şöyle devam etti: “Umarım, Güneş’in manyetik döngüleri baz alınarak hesaplanan bu 30 yıllık soğuma etkisi dünyadaki kirlilik ve küresel ısınmanın etkilerini bir nebze azaltabilir.”

Bilim insanlarının oluşturduğu modelde Güneş’in 2022 yılında zirve yapacak 25. döngüsünde bir çift manyetik dalganın değerlerinin aniden düştüğü, 2030-2040 yılları arasında meydana gelecek 26. döngüsünde ise bu dalgaların birbirlerini sonlandırarak (maunder minimum), Güneş’in etkinliğinde önemli bir azalmaya neden olacağını öngörülüyor.

Araştırmacılar, 2030 yılının ardından Güneş’teki aktivitelerin yüzde 60 oranında azalacağını ve bu durumun dünyada en son 1645-1715 yılları arasında görülen mini bir buzul çağının başlamasına neden olacağını belirtiyor.

Vira Haber