Deniz bisikleti faciasına 14 yıl hapis

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, 2014 yılında Kumburgaz Kamiloba sahilinden deniz bisikletiyle açıldıktan sonra kaybolan ve 1'inin cesedine ulaşılan 5 kişiye deniz bisikleti kiraladığı gerekçesiyle Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce işletme sahibi Sinan Önügören'e, ''taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma'' suçundan verilen 14 yıllık hapis cezasına ilişkin itirazları karara bağladı.

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak, tarafların istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Serdar Demir'in 17 Ağustos 2014'te kardeşi Doğan Demir ve arkadaşları Mikayil Çelik, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi'yle sanık Sinan Önügören'e ait deniz kenarındaki Garden Beach Club'a gittiği ve iş yerinde yardım amaçlı bulunan sanığın şüphelinin yeğeni Burak Önügören'den saat 14.00'te deniz bisikleti kiralayarak denize açıldıkları belirtilmişti.

İddianamede, denize açılan 5 arkadaşın dönmedikleri, denizde fırtınaya yakalanarak kayboldukları, Burak Önügören'in amcası Sinan Önügören'e durumu bildirmesine rağmen sanığın Sahil Güvenliğe ve kolluk kuvvetlerine haber vermediği belirtilerek, denize açıldıktan sonraki gün, gençlerin ailelerinin durumu emniyete bildirmesi üzerine sanık Önügören'in emniyete gittiği vurgulanmıştı.

Ölen Serdar Demir'in cesedinin Marmara Adası sahilinde 23 Ağustos 2014'te bulunduğu aktarılan iddianamede, Doğan Demir, Mikayil Çelik, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi'ye ise ulaşılamadığı hatırlatılmıştı.

İddianamede, Sinan Önügören'in ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma'' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Davaya ilişkin kararını 1 Haziran'da açıklayan Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi ise, sanık Sinan Önügören'i, Serdar Demir, Doğan Demir, Mikayil Çelik, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi'yi ''taksirle ölümüne neden olma'' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırmış ve takdiri indirim hükümlerini uygulanmasına yer olmadığına karar vermişti.

NE OLMUŞTU ?

Kumburgaz Mimaroba'da 17 Ağustos 2014 tarihinde saat 14.00 sıralarında Garden Beach Club'a giden Serdar Demir, kardeşi Doğan Demir, Mikayil Çelik, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi, buradan deniz bisikleti kiraladıktan sonra denize açılmış, bir daha kendilerinden haber alınamamıştı. Serdar Demir'in cesedi 23 Ağustos 2014 tarihinde Marmara Adası sahilinde bulundu. Bugüne kadar diğer 4 gencin cesedine ulaşılamadı. Garden Beach Club adlı iş yerinin işletmecisi Sinan Önügören hakkında hazırlanan iddianamede, gençleri denizde fırtınaya yakalanarak kayboldukları belirtiliyor. İddianamede gençlere saat 14.00 sıralarında deniz bisikleti kiraladığı, 16.00'da dönmedikleri halde işletme sahibi ve çalışanları tarafından resmi makamlara bildirimde bulunulmadığı, sonraki gün gençlerin ailelerinin başvurdukları, bu gelişmeden sonra Sinan Önügören'in emniyete giderek bilgi verdiği belirtiliyor. İddianamede Sinan Önügören'in "Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

Sinan Önügören'i yargılayan Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Haziran 2017 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, sanık Sinan Önügeren'e, suçlandığı, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan istenen cezanın üst sınırına yaklaşarak 14 yıl ceza vermiş, bu cezada da herhangi bir indirime gitmemişti.

Vira Haber