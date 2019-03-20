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300 metrelik CMA CGM Nerval körfezden geçti

300 metrelik CMA CGM Nerval körfezden geçti

300 metre uzunluğu ve 40 metre genişliği ile dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında gösterilen "CMA CGM Nerval', Osmangazi Köprüsü'nün altından geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

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Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan 300 metre uzunluğundaki, Malta bandıralı 'CMA CGM Nerval' isimli gemisi İzmit Körfezi'nden geçti.

Yunanistan'ın Piraeus Limanı'ndan dün gelerek Diliskelesi Limanı'na demirleyen gemi, yükünü aldıktan sonra Diliskelesi Limanı'ndan ayrıldı.

Toplam 300 metre uzunluğu ve 40 metre genişliği ile dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında gösterilen 'CMA CGM Nerval', tam yüklü olduğunda 83 bin 318 ton yük alabiliyor. Konteyner gemisi Osmangazi Köprüsü'nün altından geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

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Vira Haber

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