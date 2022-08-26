4 Gemi Daha Ukrayna'dan Hareket Etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 4 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 4 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna'ya doğru hareket etti." bilgisi paylaşıldı.
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