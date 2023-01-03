4 Yıldır Denizin Şampiyonu Asyaport

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından yayınlanan 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları arasında yer alan Asyaport, Liman İşletmeciliği Hizmetleri kategorisinde 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da deniz limanları arasında 1. oldu. MSC ise Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri kategorisinde 2. sırada yer aldı.

HİB 61.4 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA ULAŞTI

Hizmet İhracatçıları Birliği 2021 yılı itibariyle 61.4 milyar dolarlık ihracat ve üye firmaların yazdığı eşsiz başarı hikayesi ile Türkiye ekonomisinin ve istihdamının lokomotif gücü olmaya devam ediyor. Hizmet sektörünün ihracattaki ilk ve tek temsilcisi olan Hizmet İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde yapılan “2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları” etkinliği ile başarılar taçlandırıldı.

17 KATEGORİDE İLK ÜÇE GİREN 51 FİRMA ÖDÜL ALDI

2021 yılında gösterdikleri başarı performans ile sektörün 61.4 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasına katkı sağlayan firmalar bu başarılarından dolayı ödüllendirildi. 17 kategoride ilk üçe giren 51 firma oldu.

4 YILDIR BİRİNCİLİK GURURUNU YAŞIYOR

Asyaport Limanı, Liman İşletmeciliği Hizmetleri deniz limanları arasında ise 1’inci sırada yer aldı. MSC ise Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri kategorisinde 2. sırada yer aldı. 4 yıldır birincilik koltuğuna oturan Asyaport Limanı, Mediterranean Shipping Company (MSC) grubunun liman yatırımları yapan şirketi Global Terminal Limited (GTL) ile Soyuer ailesinin münhasıran konteyner limanı işletmesi amacı ile kuruldu. Tekirdağ’da Barbaros’ta inşa edilen liman 8 Temmuz 2015 tarihinde hizmete girdi.

TÜRKİYE’NİN İLK TRANSİT KONTEYNER LİMANI, TEKİRDAĞ’I LOJİSTİK ÜST HALİNE GETİRDİ

Türkiye’nin ilk transit konteyner limanı (Hubport) olan Asyaport, 18 metre derinliğe kadar toplam 2010 metre rıhtımı ve yıllık 2,5 milyon TEU’ya varacak kapasitesi ile dünya ölçeğinde bir liman konumunda. Asyaport, denizyolu, karayolu ve demiryolu bağlantıları ile bölgesinde bir lojistik merkez olarak gelişen Tekirdağ’ın iş ve çalışma yaşamına 1200 kişilik istihdam kapasitesi ile büyük bir katkı sağlıyor.

