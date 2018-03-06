40 Türk Yunan adalarında mahsur kaldı

Bodrum ilçesi başta olmak üzere tüm Ege'de hissedilen fırtına, özelikle Yunanistan’ın İstanköy adasını vurdu. Denizde 90 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle sabah Yunan adalarına giden feribotlar geri dönüş sağlayamadı.

Yunanistan’ın İstanköy adası başta olmak üzere Rodos, Mikonos, Kalimnos’da mahsur kalan yaklaşık 40 Türk vatandaşı bu sabah Bodrum’a dönecek.

Havalimanları kapalı, feribot seferleri iptal edildi

Günübirlik tatil için İstanköy adasına giden Göztepe Bodrum Futbol Akademisi Bölge Sorumlusu Emrah Çatak, hava muhalefeti nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini ve adada mahsur kaldıklarını ifade etti. Havalimanlarının da kapalı olduğunu belirten Çatak, yarın ilk seferle Bodrum'a döneceklerini söyledi.

Bodrum’da gün içinde hafif şiddette esen rüzgar akşam saatlerine doğru hızını artırdı. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yarımada’nın güney sahillerini büyük dalgalar vurdu. Fırtınada, Bodrum açıklarında oluşan küçük ölçekli hortum ise bir süre sonra dağıldı.

Hortumun yanı sıra bölgede, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir hücumbotun dalgalar arasında ilerleyişi objektiflere yansıdı.

Sahil kenarlarında hizmet veren işletmelerin çalışanları da işletmelerin dalgalardan zarar görmemesi için çeşitli tedbirler aldı. Fırtına gece saatlerinde etkisini yitirdi.

Vira Haber