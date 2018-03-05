Sualtında yaşam alanı tasarladılar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, küresel ısınma etkisi ve buzulların erimesiyle 100 yıl içinde 3 metre kadar sular altında kalacak yerküre için su altı yaşam alanları tasarladı.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Burkay Pasin, öğrencilerin her yıl gelecek temalı çalıştayda sıra dışı ortamlarda yaşam alanları tasarladığını belirterek, “Bilim adamları küresel ısınmanın etkisi ve buzulların erimesiyle önümüzdeki 100 yıl içinde deniz seviyesinin 3 metre kadar yükseleceğini ve daha uzak bir gelecekte yerküredeki kıtaların büyük kısmının sular altında kalacağını öngörüyor. Böyle bir durumda enerji kaynaklarının da tükenmesiyle insanoğlunun su altı kaynaklarına yönelmesi ve kendini su altı yaşamına hazırlaması kaçınılmaz görünüyor. Mimarlık bölümü 2. sınıf öğrencilerimizle»Mission Aquarius: Biyomimetik Yapısal Bir Organizma” adlı iki haftalık bir çalıştay düzenledik. Öğrencilerimiz su altındaki yaşam formlarından yola çıkarak okyanus derinliklerinde yaklaşık 80 bin metrekarelik bir alanda çoğalıp hareket edebilen yaşam üniteleri tasarladı” dedi.

İLK ADIM ATILDI

Öğrencilerin, Yrd. Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, Öğretim Görevlileri Hugh Clarke koordinatörlüğünde ve öğretim görevlileri Özgür Genca, Lale Başarır, Filiz Keyder Özkan, Ayşe Bozkurt Karal, And Akman, Onur Dinmez, Onurcan Çakır’ın rehberliğinde hazırlandığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Pasin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Okyanus bilimci Kaptan Cousteau’nun torunu Fabien dünyanın işler durumdaki tek deniz altı laboratuvarı olan Florida açıklarındaki Aquarius’ta 31 gün yaşayarak dedesinin rekorunu kırdı. Dolayısıyla yüzeyden destek almadan varlığını sürdürebilecek gerçek bir Atlantis kurulması için ilk adımı attı. Biz tasarımcılara düşen de su altında yaşama ilişkin senaryolar üretebilmek.”

Vira Haber