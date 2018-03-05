Alman donanması için ThyssenKrupp’a veto

Alman Handelsblatt gazetesi, 2 Mart tarihli haberinde, ThyssenKrupp Marine Systems firmasının Almanya'nın yeni nesil muharebe gemisi ihalesi için teklif vermekten alıkonulduğunu bildirdi.

Karar, ThyssenKrupp firmasına bağlı tersanelere gönderilen bir bildiri ile duyuruldu. Bildiride, hükümetin "kutup denizleri de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde görev yapabilecek şekilde tasarlanan çok rollü MKS 180 gemilerinin inşası konusunda ThyssenKrupp ve ortağı Lürrsen Tersaneleri'ne güvenmediği" ifadesi yer aldı.

Ayrıca konsorsiyumun dört savaş gemisi için 4,9 milyar dolar olarak belirlediği maliyetin çok yüksek olduğu da ifade edildi.

Vira Haber