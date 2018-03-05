Türkiye'ye örnek kooperatif

Antalya Kaleiçi'ndeki S.S 200 No'lu Yelkenli Yat Motorlu Taşıyıcı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Önel, Günübirlik tur teknelerinin faaliyetlerini sürdürdüğü Kaleiçi Antik Limanı'nda yıllardır yerli ve yabancı turistleri de rahatsız eden kara düzen bir işletmecilik yapıldığını savundu. Kooperatifin son yapılan genel kurulunda yeni yönetim oluşturulduğunu anlatan Önel, kooperatif ortakları arasında yaptıkları çalışmalar sonucu Kaleiçi'nde hem tekne faaliyetlerini bir düzen içine aldıklarını hem de ortakların gelirlerini artırdıklarını kaydetti.

"Ortak Gelir Havuzu" uygulaması ile teknelerin yolcu kapasitelerine göre gelirden puan aldıklarını ve hakkedişlerinin buna göre oluştuğunu ifade eden Celal Önel, "1-12 yolcu kapasiteli tekneye 1 puan, 12-36 kapasiteli tekneye 1,5, 36-60 kapasiteli 2, 60-90 yolcu kapasiteli tekneye 2,5 puan, 90 ve üzeri kapasiteli tekneye 3 puan olarak belirledik. Ortaklarımıza haftalık gelir paylaşım bilgisi veriliyor ve dağıtılıyor. Gelirleri de otomatik olarak fatura karşılığı banka hesaplarına geçiyor. Kaleiçi'nde 4 noktada bilet satış noktası kurduk. 8 bilet satan çalışanımız var. Bunlara maaş dışında ayrıca satışlarından prim de veriliyor. Eskiden hiç fiş fatura olmazdı ve vergi kaybı da çoktu. Ortak Gelir Havuzu oluşturarak hem Kaleiçi günübirlik tur teknelerinin faaliyeti düzene girdi hem vergi kaybı önlendi, hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaleiçi Yat Limanı Günübirlik Gezi Tekneleri Yönetmeliğine uygun hale geldi" dedi.

Antalya Valiliği'nin de desteklediği bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çeken Celal Önel, "Ortak Gelir Havuz" sistemini Manavgat ve Alanya bölgelerinde de uygulamak istediklerini söyledi.

Antalya DTO'nun destekleriyle kooperatif olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kaleiçi'ndeki yat bağlama yerlerini kiraladıklarını dile getiren Önel, "Kaleiçi'nde 47 teknenin toplam 3 bin koltuk kapasitesi var. Teknelerin her yıl kış döneminde 30 gün karaya çıkma hakkı var. Kooperatif inisiyatifi ile bu süre 75 güne kadar çıkabiliyor. Bu süre içinde faaliyetini sürdüremeyen tekne sahibi ortağımız Ortak Gelir Havuzu'ndan hak ediş alabiliyor. Yani çalışmadığı zaman da gelir alabiliyor" diye konuştu.

S.S 200 No'lu Yelkenli Yat Motorlu Taşıyıcı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Önel, bu uygulamadan kooperatif ortaklarının, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ve Antalya Valiliğinin oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Vira Haber