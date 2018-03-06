DTO'da hedef eğitim seferberliği ve dalış turizmi

Side'de dünyanın 2. Sualtı Müzesini oluşturan Antalya Deniz Ticaret Odası, dalış turizmini geliştirmek ve balık popülasyonunu artırmak amacıyla Adrasan'da yapay resif, Kaş ilçesinde de Batık Şehir projesi gerçekleştirecek, Kemer de ise Türkiye'nin 2. Sualtı Müzesini kuracak.

Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) üyelerinin hizmet kalitesini yükseltmek, yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla eğitim seferberliği başlatacak.

DALIŞ TURİZMİ GELİŞTİRİLİYOR

Antalya DTO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kendiroğlu yaptığı açıklamada 4 yıllık dönemde en önemli çalışmalarını ve gelecek dönemdeki projelerini anlattı.

Dalış turizminin geliştirilmesi amacıyla Dünyanın ikinci, Türkiye ve Avrupa'nın ilk su altı deniz müzesini Side'de faaliyete açtıklarını belirten Kendiroğlu, Kaş limanında 45 tonluk tank, Alanya ilçesinde de hizmet dışı kalan Sahil Güvenlik gemisi, Antalya'da da kullanılmayan eski bir uçağı batırdıklarını söyledi.

HEDEFLER

Antalya'nın 640 kilometrelik sahil bandında dalış noktalarını artırmak için çalıştıklarını ifade eden Kendiroğlu, Kemer'de 2. Su Altı Müzesi, Adrasan'da da yapay resif, Kaş ilçesinde ise Batık Şehir projesi başlatacaklarını kaydetti.

Alanya, Manavgat, Kemer, Kaş, Üçağız ile Demre'de DTO üyesi kooperatiflerin daha iyi hizmet vermesi amacıyla yeni hizmet binaları yapıldığını anlatan Kendiroğlu, Antalya deniz faaliyetleri ve tanıtımları için de çeşitli kültürel etkinlikler düzenlediklerini anımsattı.

Bölgedeki deniz altı zenginliklerini tanıtan kitap ve broşürler hazırladıklarını, denizcilik sektörüne kalifiye eleman yetiştiren Denizcilik Meslek Liseleri ile Denizcilik Fakültelerine destek sunduklarını kaydeden Kendiroğlu, şöyle devam etti.

''İMEAK DTO Antalya olarak bölgenin sualtı turizm potansiyelini canlandırmak ve dünya çapında turizm tanıtımı gerçekleştirmek ve özellikle dalış turizmine büyük bir ivme kazandırmak için temalı Türkiye'nin 2. su alt müzesini Kemer'de kurmak istiyoruz.

Kaş ilçesinde de dalış turizmini geliştirmek amacıyla Batık Şehir projesini uygulamaya başlayacağız. Böylece Antalya'nın dalış turizminde dünya çapında söz sahibi olmasını sağlayacağız.''

Antalya DTO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kendiroğlu, yeni dönemde de faaliyetlerini artırarak devam etmek istediklerini vurguladı. 2018-2022 faaliyet döneminde en başta üyeleri için eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceklerini anlatan Kendiroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokol ile DTO üyesi su sporları ve tur tekneleri işletmeleri çalışanlarına sertifika verileceğini bildirdi. Kendiroğlu, şöyle devam etti.

''Yeni dönemde üyelerimizin müşterilerine karşı daha iyi hizmet vermelerini sağlamak için eğitim seferberliği başlatacağız. Başta su sporları ve tur teknelerinde çalışanlar eğitimden geçirilerek sertifikalandırılacaklar. Sertifikası olmayan sektörde çalışamayacak. Bu nedenle sertifika eğitimlerine tüm üyelerimizin katılmalarını bekliyoruz.''

Kendiroğlu, hizmeti üyelerin ayağına getirmek, üyelerin sorunlarını hızlı çözmek amacıyla ''Mobil Oda'' uygulaması, 7/24 üye şikayet ve öneri telefon hattı uygulaması ile bölgedeki denizcilere yönelik iş arayanlar, personel arayanlar için Kariyer sitesi kuracaklarını, deniz kirliliğini önlemek ve kıyılarda temizlik yapabilecek ''Deniz Süpürgesi'' uygulaması başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Vira Haber