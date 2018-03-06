Göktürk’ün maceralı yolculuğu sona erdi

Bartın’dan deniz yoluyla önce Sinop’a ardından da Bafra Koşu Mahallesi kayıkçı barınağına getirilen 24 metrelik gezi teknesi burada tıra yüklenerek Altınkaya Baraj Gölü'ne götürülmek üzere yola çıktı. Kızılırmak sedde yolunda elektrik telleri engeline takılan Göktürk 1071 isimli gezi teknesi gerekli izinlerin alınması ile birlikte Yedaş ve Telekom ekipleri ile birlikte zorlu yolculuğa başladı.

İlçe trafik ekipleri tarafından Samsun - Sinop karayolu 10 dakika trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri altında organize sanayi bölgesi sedde yoluna geçişi sağlandı. Sedde yolu, çay ağzı köprüsünden Kolay yoluna çıkan gezi teknesinin geçişine engel teşkil eden elektrik tellerindeki akım kesilerek, elektrik telleri ve telefon kabloları kesildi. Kesilen teller ve kablolar geçiş sağlandıktan sonra taşeron firma tarafından tekrar eski haline getirildi.

Zaman zaman tırın devrilme tehlikesi geçirdiği ve zor anların yaşandığı zorlu yolculukta Bafra Belediyesi tarafından tahsis edilen iş makineleri eşliğinde İlçe Jandarma Trafik Tim ekipleri tarafından alınan yol güvenliği içerisinde ilerleyiş sürdü. Gezi teknesinin yüklü olduğu tır, çıkamadığı yokuşlarda iş makineleri tarafından çekilerek çıkartıldı.

Geçiş için engel teşkil eden dere yatağı doldurularak yol yapıldı. Geçiş sonrası tekrar dere yatağı eski haline getirildi. Sabah saatlerinde başlayan macera dolu yolculuk akşam havanın kararmasıyla birlikte Altınkaya Baraj Gölü'nde indirileceği alana ulaşabildi. Burada kurulan vinçler eşliğinde tekne göle indirildi.

Geceyi burada geçiren tekne sahipleri ve teknenin kaptanları, Göktürk 1071 isimli gezi teknesinin son kontrollerini yaptıktan sonra Vezirköprü’ye doğru yola çıktı. Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu, Kıratbükü, Çeltek, Vezirsuyu Tabiat Parkı bölgelerinde tur gezileri yapılacak olan Göktürk gezi teknesiyle, haftada bir gün de Bafra-Vezirköprü kanyon arasında tur düzenlenmesi planlanıyor.

Vira Haber