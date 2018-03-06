Yüzer Vinç ZAKHARIY Bandırma’ya demirledi

Türkiye'nin en yüksek kaldırma kapasitesine sahip, Türk bayraklı yüzer vinci ZAKHARIY, Bandırma'ya getirildi. 680 ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer vincin kaldırma kapasitesinin 800 tona çıkarılacağı öğrenildi.

680 ton kaldırma kapasitesine sahip, 2011 yapımı deniz ve nehir tipi yüzer vinç ZAKHARIY, Oneks Denizcilik tarafından ithal edilerek Türkiye'ye getirildi. Oneks Denizcilik Operasyon Müdürü Cem Durmuş Aktürk, açıklamasında, yüzer vincin, 2016 yılında Ukrayna'dan ithal edilerek, Türkiye karasularına kazandırıldığını söyledi.

Köprü, liman ve enerji santralleri konusunda son yıllarda yapılan yatırımları göz önüne aldıklarında ülke kaynaklarının dışarıya aktarılmasının önüne geçmek maksadıyla yatırımlarını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Aktürk, şöyle konuştu:

"ZAKHARIY yüzer vinç Türk bayrağı taşıması sebebiyle yerli kaynak niteliğinde. Gerek Türk karasularında, gerekse komşu ülkelerin karasularında faaliyet gösterecek olan yüzer vincimiz, liman, köprü, enerji santralleri, batık kurtarma, su altı yapılar gibi konularda çalışacak. Güçlü Türkiye'nin benzer ekipmanlar için dışarıya bağımlılığını azaltmak maksadıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yüzer vincin proje ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için üzerinde çeşitli değişiklikler yaparak kaldırma kapasitesi 800 ton olacak şekilde güncelleme yapılacak. Bu güncelleme için gerekli tadilat çalışmaları planlanmış ve yakın bir tarihte 800 ton kaldırma kapasitesiyle hizmet vermeye devam edecek."

ZAKHARIY'nin Bandırma SS Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağını daimi barınak olarak kullanacağı bildirildi.

Yüzer vinç ZAKHARIY, 97.2 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde ana dubanın yanı sıra 43.2 metre uzunluğunda, 15.7 metre genişliğinde 2 adet yardımcı dubaya sahip. Operasyon esnasında yardımcı dubalar ana dubaya farklı pozisyonlarda bağlanarak vincin stabilitesi sağlanıyor. 4 bin 586 GRT'a sahip vincin duba yüksekliği 4.90 metre. Seyir halinde ve boşken 1.7 metre drafta sahip olan vinç, operasyon esnasında ve tam yükte 2.2 metre drafta ihtiyaç duyuyor.

Operasyon esnasında ve yüklü seyir esnasında vincin plan ölçüleri 97.2 metre uzunluğunda ve 45.8 metre genişliğinde bir alanı kapsıyor. Vincin çeki esnasında brüt uzunluğu 148 metre olup, çeki donanımıyla beraber römorkör hariç, toplamda 192 metre boya ulaşıyor.

NEHİR OPERASYONLARINDA KULLANILABİLİYOR

92 metre bom uzunluğuna sahip vincin 400 ton kapasiteli 2 adet kaldırma kancası bulunuyor. Kancaların eksen açıklığı 13 metre olması ile birlikte seyir halinde bom, yardımcı duba üzerine yatırılması ile 13 metre yüksekliğe sahip oluyor. ZAKHARIY isimli vincin bu özelliği sayesinde, nehir köprülerinin altından geçişine imkan tanıyor ve iç sularda yapılacak operasyonlarda kullanılması sağlanıyor.

Vinç bomunun mafsalı ana dubanın merkezinde bulunuyor. Yardımcı dubaların ana dubaya yanlardan bağlanmasıyla beraber vincin ön tarafında 42.5 metreye, 45.8 metre ölçülerinde yük taşıma alanı oluşuyor. Vincin dikkat çeken özelliklerinden biri de kendi üzerinde 700 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Vira Haber