Tunus  ikinci milli gemisini suya indirdi

Tunus'un Sfax kentinde yerel bir şirket ve Tunus ordusu mühendisleri tarafından inşa edilen 27 metre uzunluğunda, 11 personel kapasiteli ve azami saatte 25 deniz mili hıza sahip ikinci askeri gemi suya indirildi.

Tunus'un Sfax kentinde yerel bir şirket ve Tunus ordusu mühendisleri tarafından üretilen ikinci askeri gemi suya indirildi. Pazartesi günü Sfax eyaletinin ticari limanında faaliyete geçirilen askeri gemi 27 metre uzunluğunda, 11 personel kapasiteli ve azami saatte 25 deniz mili hıza sahip.

Tunus ilk yerli gemisi olan ve İstiklal P201" adı verilen gemisini de 2015 yılında "Halk el-Vadi" deniz üssünde ilk yerli üretim askeri gemi törenle denize indirmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Muhammed el-Humasi de "İstiklal P201"in, Tunus'un deniz araçları üretimi alanındaki bağımsızlığı için başlangıç olacağını belirtmişti.

Vira Haber