400 Metrelik Gemi Karaya Oturdu, Ticaret Yolu Kapandı!
Mısır'daki Süveyş Kanalı, geçiş sırasında 400 metrelik bir geminin karaya oturması nedeniyle trafiğe kapandı. Mısır basını, kanalın açılmasının "en az iki gün" süreceğini yazdı.
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Dünyanın en önemli ticaret geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı, bir geminin karaya oturması nedeniyle kapandı.
Çin'den Hollanda'ya gitmekte olan Ever Green isimli 400 metrelik gemi, Süveyş Kanalı'nın kuzeyinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karaya oturdu.
59 metre genişliğindeki geminin kurtarılması için römorklarla çekme operasyonu başlatıldı. Ancak kanalın açılmasının ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.
Vira Haber
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Etiketler : mısır, süveyş kanalı, evergreen
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