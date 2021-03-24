İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. 400 Metrelik Gemi Karaya Oturdu, Ticaret Yolu Kapandı!
400 Metrelik Gemi Karaya Oturdu, Ticaret Yolu Kapandı!

400 Metrelik Gemi Karaya Oturdu, Ticaret Yolu Kapandı!

Mısır'daki Süveyş Kanalı, geçiş sırasında 400 metrelik bir geminin karaya oturması nedeniyle trafiğe kapandı. Mısır basını, kanalın açılmasının "en az iki gün" süreceğini yazdı.

A+A-

Dünyanın en önemli ticaret geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı, bir geminin karaya oturması nedeniyle kapandı.

Çin'den Hollanda'ya gitmekte olan Ever Green isimli 400 metrelik gemi, Süveyş Kanalı'nın kuzeyinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karaya oturdu.

59 metre genişliğindeki geminin kurtarılması için römorklarla çekme operasyonu başlatıldı. Ancak kanalın açılmasının ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

Vira Haber

 

 

Bu haber toplam 288 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.