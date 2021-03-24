400 Metrelik Gemi Karaya Oturdu, Ticaret Yolu Kapandı!

Dünyanın en önemli ticaret geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı, bir geminin karaya oturması nedeniyle kapandı.

Çin'den Hollanda'ya gitmekte olan Ever Green isimli 400 metrelik gemi, Süveyş Kanalı'nın kuzeyinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karaya oturdu.

59 metre genişliğindeki geminin kurtarılması için römorklarla çekme operasyonu başlatıldı. Ancak kanalın açılmasının ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

Vira Haber