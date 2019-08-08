5 milyon Euro değerindeki yat yandı

Phuket Adası’nda 'Lady D' isimli mega yatta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Koh Nang Adası yakınlarına çekilen yattaki yangın söndürüldü. Yangında ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi.

Tayland'ın Phuket Adası’nda 56 metre boyundaki Cayman adaları bayrağı taşıyan 24 kişi kapasiteli Lady D isimli yatta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

5 milyo Euro değerindekiLüks yatta çıkan yangına itfaiye ekipleri, ekipmanlarının yetersiz ve yatın sahilden uzak olması nedeniyle müdahale etmekte zorluk çekti.

Yat, petrol sızıntısı tehlikesi ve patlama riski göz önüne alınarak Koh Nang Adası yakınlarına çekildi. Yatın 1976 yılında inşa edildiği belirtildi.

Söndürülen yangında ölü ya da yaralının olmadığı bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vira Haber