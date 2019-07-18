7 gün bekleyebilecekler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan,"Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerin zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere bekleme sürelerinin 2 günden 7 güne çıkaracak mevzuat değişikliğinde sona gelmiş bulunuyoruz. İnşallah, bu sorunu da kısa sürede halledip, beklentilerinizi karşılamış olacağız. Denizcilik sektörünün toplam GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) içindeki ekonomik payı yüzde 2,4'tür. 2018 yılında Türk limanlarının ekonomiye katkısı ise yaklaşık 4.5 milyar dolardır. Deniz yoluyla gerçekleştirilen dış ticaret taşımaları 2003 yılında 149 milyon ton iken, 2018 yılında 328 milyon tona ulaşmıştır.Ülkemizin toplam dış ticareti içerisindeki deniz yolunun parasal değer olarak payı, 238 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

"Bizim için tek bir çakıl taşımız ne kadar kıymetli ve vazgeçilmez ise, bir damla deniz suyumuz da o kadar kıymetli ve vazgeçilmezdir"

Yeşil Liman Sertifika töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan," Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri, egemenlik haklarımıza rağmen kopartılan fırtınaları görüyorsunuz. Altıyla üstüyle, Akdeniz birilerinin ne arka bahçesidir ne ön bahçesi Ülkelerin sınırları, egemenlik hakları ve uluslararası çerçeveler belli. Buna rağmen bize, "Orada ne işiniz var" deme cüretinde bulananlara, tek kelimeyle "Hadi oradan" deriz, diyoruz da. Bizim için tek bir çakıl taşımız ne kadar kıymetli ve vazgeçilmez ise, bir damla deniz suyumuz da o kadar kıymetli ve vazgeçilmezdir. Denizlerimizde liman yapmak ne kadar hakkımız ise, egemenlik haklarımızdan kaynaklı kıta sahanlığımızda sondaj faaliyetleri yürütmek de o kadar hakkımızdır. Hükumet olarak bu konudaki haklılığımızı ve kararlılığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getirmektedir. Konunun ülkemiz ve milletimiz için önemine binaen şahsen burada sizlerin huzurunda bir kez daha altını çizme gereği duydum" dedi.

Vira Haber