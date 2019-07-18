Tersanedeki yangını işçiler söndürdü

Türk denizciliğinin kalbi Tuzla'da yaşanan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Aydıntepe Mahallesi, Güzin Sokaktaki bulunan Aykın Tersanesi'ndeki bakımı yapılan gemide saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geminin güverte bölümündeki yağların tutuşması nedeniyle çıktığı belirtilen yangın nedeniyle durum itfaiyeye ihbar edildi.

Gemideki yangın tersanedeki işçiler tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tersaneye gelen Tuzla İtfaiyesi ekipleri yanan gemide soğutma çalışmaları yaptı.

Vira Haber