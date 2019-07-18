İran petrol tankerine el koydu

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir sahil güvenlik devriyesinin Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine el koyduğunu duyuruldu. Açıklamada, geminin Larak (Lark) Adası yakınında yakalandığını ve 12 mürettebatının ''petrol kaçakçılığı'' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

YABANCI TANKER DURDURULDU VE...

Devrim Muhafızlarına ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü, Basra Körfezi'nde devriye görevindeki Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine ait botların yabancı bir tankeri yakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Lark Adası'nın güneyinde durdurduğu belirtildi.

Tankerde 1 milyon litre yakıt taşındığı ve yabancı uyruklu 12 kişilik mürettebat bulunduğu ifadelerine yer verilen açıklamada, Batılı bazı medya organlarında geçen "İran'ın bir diğer yabancı tankeri durdurduğu" iddiaları yalanlandı.

BAE GEMİSİNDEN HABER ALINAMIYORDU

Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait petrol tankerinden cumartesi gecesinden bu yana haber alınamadığı bildirilmişti. Konuyla ilgili İran Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, İran'ın BAE'ye ait petrol tankerine el koyduğu yönündeki iddialar yalanlanmış, İran güçlerinin arıza yapan gemiyi gerekli müdahalelerin yapılması için İran kara sularına çektiği ifade edilmişti.

Vira Haber